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حمله حزب الله به تجمعات و ادوات ارتش رژیم اسرائیل

مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد شامگاه دوشنبه چند موضع و تجمع نظامی ارتش رژیم صهیونیستی را در جنوب لبنان با موشک، توپخانه و موشک هدایت‌شونده هدف قرار داده است.
کد خبر: ۱۳۷۷۸۵۶
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حمله حزب الله به تجمعات و ادوات ارتش رژیم اسرائیل

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، ساعت ۱۹:۳۰ تجمع خودروها و نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه «الاشراق» در شهرک عیناتا با رگبار موشکی هدف قرار گرفت.

تجمع خودروها و نظامیان اسرائیلی در اطراف جنوب‌شرقی شهرک «یحمر الشقیف» با رگبار موشکی مورد حمله قرار گرفت.
یک بولدوزر نظامی ارتش صهیونیستی در اطراف منطقه «یحمر الشقیف» با موشک هدایت‌شونده منهدم شد.

تداوم حملات تلافی جویانه حزب الله به مواضع نظامی صهیونیست 

حزب الله لبنان در تداوم حملات تلافی جویانه خود تجمع خودروهای زرهی و محل استقرار نظامیان صهیونیست را در حومه جنوب شرق شهرک «یحمر الشقیف» طی دو نوبت با حملات توپخانه ای و موشکی هدف قرار داد.

همچنین مواضع نظامی صهیونیست ها (خودروهای زرهی و نظامیان این رژیم ) در منطقه شرقی شهرک «عیناتا» موشکباران شد.

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