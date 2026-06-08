ژوزف عون: به دنبال ایجاد روابطی خوب با ایران هستیم

به گزارش تابناک، «ژوزف عون»، رئیس‌جمهور لبنان، روز دوشنبه در گفت‌وگو با شبکه سی‌ان‌ان اعلام کرد که بیروت در حال مذاکره برای دستیابی به توافقی با رژیم صهیونیستی با هدف جلوگیری از حملات به لبنان است.

عون تأکید کرد که تا زمان دستیابی به توافقی برای پایان جنگ، با بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی دیدار نخواهد کرد.

وی با اشاره به وضعیت امنیتی منطقه گفت که به دولت رژیم صهیونیستی می‌گوید راه‌حل نظامی هرگز نمی‌تواند امنیت مناطق شمالی اراضی اشغالی را تأمین کند.

رئیس‌جمهور لبنان افزود که در شرایط کنونی گزینه‌ای جز مذاکره وجود ندارد و بیروت تلاش می‌کند از منافع شخصی «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، برای پایان دادن به این درگیری بهره ببرد.

عون تصریح کرد که آنچه اکنون مطرح است، دستیابی به توافقی برای عدم حمله یا یک توافق امنیتی است و موضوع توافق صلح در چارچوب مواضع جمعی کشورهای عربی دنبال می‌شود و لبنان نیز بخشی از این رویکرد عربی به شمار می‌رود.

وی همچنین درباره حزب‌الله گفت که اگر این جنبش با تحویل سلاح یا ورود به گفت‌وگو با دولت موافقت نکند، در برابر ملت لبنان مسئول خواهد بود.

رئیس‌جمهور لبنان در بخش دیگری از سخنان خود بر تمایل کشورش به برقراری روابطی خوب با ایران تأکید کرد، اما مدعی شد که تهران نباید در امور داخلی لبنان دخالت یا این کشور را در راستای منافع خود وارد ویران کند.