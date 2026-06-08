بازیکن آمریکایی استقلال در ایران ازدواج کرد + عکس

به گزارش تابناک به نقل از فارس، امروز و در حاشیه جشن پایان فصل تیم‌های بانوان استقلال، شیا رائل ویتست بازیکن آمریکایی تیم بسکتبال بانوان آبی‌پوشان، ازدواج رسمی خود با همسر ایرانی‌اش را تأیید کرد.

این بازیکن در طول جنگ و حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی در ایران حضور داشت تا در فینال برای استقلال بازی کند البته بازی فینال به دلیل عدم حضور حریف آبی‌پوشان برگزار نشد و این تیم عنوان قهرمانی را کسب کرد.

تاجرنیا مدیرعامل استقلال در اختتامیه جشن پایان فصل تیم‌های بانوان استقلال گفت: این بازیکن در تمامی طول جنگ تحمیلی در کنار خانواده جدید خود، هم تیمی‌ها و باشگاه استقلال ماند و با همدلی و عشق به قهرمانی این تیم کمک‌های شایانی کرد.