نبض خبر
واکنش یک نماینده مجلس به ادعای ثابتی: ظلم نکنیم!
محسن فتحی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: «اگر فردی خود را ولایتمدار میداند باید به گونهای رفتار کند که در ذهن مردم این تصور ایجاد نشود که میان مسئولان نظام درباره جنگ و مذاکره، دودستگی وجود دارد. ما معتقد هستیم که رهبر معظم انقلاب آنقدر مسلط و مشرف به قضایا هستند که تصمیمات را به درستی میگیرند. در اسلامآباد دیدیم که تیم مذاکرهکننده ما به ریاست آقای دکتر قالیباف حتی یک اپسیلون از خطوط قرمز عدول نکردند. کوچکترین خدشه به انسجام ملی، ظلم در حق مردمی است که بیش از 90 شب ایستادگی، پایمردی و تعهد خود را به نظام، انقلاب و رهبری نشان دادهاند.»
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر محسن فتحی ویدیو امیرحسین ثابتی