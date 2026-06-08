پیام عراقچی به پاشینیان به زبان ارمنی

به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در پی پیروزی حزب تحت رهبری پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در انتخابات موفق پارلمانی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

صمیمانه‌ترین تبریکات خود را به جناب آقای نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، بابت پیروزی حزبشان در انتخابات ابراز می‌داریم.

همسایگان ما در اولویت ما هستند.

در متن ارمنی پیام دکتر عراقچی آمده است که؛ «برگزاری موفق انتخابات پارلمانی در ارمنستان و پیروزی نخست وزیر، آقای پاشینیان و حزب تحت رهبری وی را تبریک می گویم. »

خوشحالیم که فرصت خوبی برای استمرار همکاری های سازنده در راستای تقویت روند پویای حاکم بر روابط ایران و ارمنستان فراهم شده است.