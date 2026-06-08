کودک شیرخوار ۱.۵ ساله در اردستان غرق شد

به گزارش تابناک به نقل از مهر، سخنگوی مرکز اورژانس اصفهان از غرق‌شدگی یک شیرخوار ۱.۵ ساله در زواره اردستان و همچنین مصدومیت ۹ نفر بر اثر تصادف پراید و پژو ۴۰۵ در شهر اصفهان خبر داد.

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۲:۱۱ امروز ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ گزارشی از حادثه غرق‌شدگی در یک استخر کشاورزی در منطقه دشت انقلاب زواره از توابع شهرستان اردستان به مرکز اورژانس اعلام شد.

وی افزود: در پی دریافت این گزارش، یک تیم امدادی اورژانس به محل حادثه اعزام شد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: در این حادثه یک شیرخوار یک سال و نیمه دچار غرق‌شدگی شد که توسط نیروهای اورژانس در حال انجام عملیات احیا به مرکز درمانی شهید بهشتی اردستان منتقل شد.

تصادف پراید و پژو ۹ مصدوم داشت

عابدی همچنین به حادثه رانندگی دیگری در شهر اصفهان اشاره کرد و گفت: ساعت ۱۶:۲۰ امروز تصادف میان یک دستگاه وانت پراید و پژو ۴۰۵ در مسیر فلکه تاکسیرانی به سمت زینبیه به اورژانس گزارش شد.

وی افزود: چهار واحد امدادی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل اعزام شدند.

سخنگوی اورژانس اصفهان خاطرنشان کرد: این حادثه ۹ مصدوم شامل سه مرد، سه زن و سه کودک پسر داشت که پس از دریافت خدمات اولیه درمانی برای ادامه درمان به بیمارستان کاشانی اصفهان منتقل شدند.