آسمان کشور به شرایط عادی بازگشت + عکس
سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد فضای هوایی کشور به شرایط عادی بازگشته و عملیات هوانوردی مطابق با اطلاعیههای هوانوردی (نوتام) صادره، از سر گرفته خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۷۷۸۲۳| |
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به گزارش تابناک، ابوذر شیرودی ـ رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اعلام این خبر اظهار داشت: با فراهم شدن شرایط ایمن و انجام هماهنگیهای لازم با نهادهای ذیربط، محدودیتهای پروازی رفع شده و فعالیتهای هوانوردی کشور طبق برنامه در حال بازگشت به روال عادی است.
وی تاکید کرد: تمامی پروازها بر اساس ضوابط، استانداردهای ایمنی و اطلاعیههای رسمی هوانوردی انجام خواهد شد و حفظ ایمنی و امنیت پروازها همچنان در اولویت اصلی سازمان هواپیمایی کشوری قرار دارد.
گفتنی است، سازمان هواپیمایی کشوری نیز از هموطنان درخواست کرد پیش از انجام سفرهای هوایی، آخرین وضعیت پروازها و اطلاعیههای شرکتهای هواپیمایی و فرودگاهها را از مراجع رسمی پیگیری کنند.
بنا بر اعلام این سازمان هواپیمایی کشوری، خبرهای تکمیلی متعاقبا از سوی روابط عمومی این سازمان منتشر خواهد شد.
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