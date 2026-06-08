جزئیات تازه از وضعیت دو دختر شکنجه شده سنندجی
به گزارش تابناک به نقل از عتمادآنلاین، ماجرای این دو خواهر زمانی رسانهای شد که روز سهشنبه ۱۲ خرداد، همسایههای ساکن محله حاجیآباد سنندج پس از تماسهای مکرر با پلیس و اورژانس اجتماعی، نسبت به وضعیت فرزندان خانوادهای ابراز نگرانی کردند. ماموران پس از ورود به خانه، دو دختر هفت و ۱۵ساله را در وضعیتی نامناسب در سرویس بهداشتی پیدا کردند و هر دو کودک به بیمارستان منتقل شدند. پس از آن، انتشار تصاویری که از لحظه نجات آنها منتشر شده بود موجی از واکنشهای عمومی را به دنبال داشت.
محمد جباری، دادستان سنندج، درباره این پرونده گفتوگویی انجام داده که ابعاد جدید و تلخی را روشن کرده است. این مصاحبه را در زیر میخوانید.
*در روزهای اخیر اخباری منتشر شده که نامادری این دو کودک آزاد شده یا تحت نظارت قانونی بیرون از زندان به سر میبرد. این موضوع صحت دارد؟
مهمترین موضوع این است که خبر آزادی نامادری کاملاً دروغ است، او هم مثل همسرش با قرار بازداشت در زندان به سر میبرد.
*علت رواج یافتن این شایعه چیست؟
این خانم یک بچه یکساله دارد که همراه خودش در کانون اصلاح است، کانون جایی شبیه زندانی ویژه است و این زن متهم آنجا نگهداری میشود.
*آیا اینکه طفل یکساله همراه مادرش است باعث تهدید او نیست؟
اینکه بچه همراه مادر باشد امتیازی برای مادر و طفل محسوب میشود، چون به هر حال نوزاد باید از شیر مادر تغذیه کند و کنار مادر بودن کودک این کار را تسهیل میکند.
*محل نگهداری این مادر و نوزاد چطور جایی است؟
به هر حال زندان است اما امکانات معمول و استانداردی فراهم کردهایم که بچه کنار مادرش باشد.
*بعد از اطلاع از وضعیت این دو کودک، چه اقداماتی انجام شد؟
به محض اطلاع دستورات لازم را صادر کردم و حدود یک ساعت بعد اقدامات برای دستگیری انجام شد که در نهایت سهشنبه شب هفته گذشته، ۱۲ خرداد، پدر دستگیر شد و بلافاصله اطفال به بیمارستان منتقل شدند.
*برای کودکان چه اقدامی انجام شده است؟
فردای روز دستگیری پدر و انتقال اطفال به بیمارستان، همراه استاندار به عیادت بچهها رفتیم که با مساعدت استاندار خانهای تهیه شد و در اختیار مادر دو طفل قرار گرفت.
* اقدامات قضایی بعد از آن چگونه پیش میرود؟
من بلافاصله دستور تشکیل پرونده سرپرستی و سلب حضانت و همینطور معرفی اطفال به پزشکی قانونی را صادر کردم تا زمینه تسریع در تحقیقات را فراهم کنم. همچنین با اقدامات فوری مادر اصلی نیز بلافاصله امکان حضور بر بالین فرزندانش را پیدا کرد.
*اقدامات بهزیستی و مجموعه اقدامات پیش از دستگیریها را چطور ارزیابی میکنید؟
اقدامات برقآسای مجموعه بهداشت و علوم پزشکی و همچنین مجموع اقدامات پزشکی برای التیام شکنجه و آزار دو کودک جای تقدیر دارد. همینطور به منظور التیام عواطف پاک عمومی که جریحهدار شده سعی کادر درمان و مجموعه دادستانی این است که دو کودک به مسیر اصلی زندگی خودشان برگردند.
*درباره بازداشت متهمان چه توضیحی دارید؟
دستور بازداشت موقت پدر و نامادری را صادر کردم که پدر در محل بازداشت شد. اما نامادری فرار کرد و روز جمعه دستگیر شد، در حال حاضر هم برای افراد خاطی پرونده شخصیتی تشکیل شده.
*وضعیت حضانت کودکان در حال حاضر چگونه است؟
همزمان با اقدامات قضایی، از پدر سلب حضانت شده و واحد سرپرستی دادستانی صلاحیت مادر واقعی کودکان را برای سرپرستی بررسی خواهد کرد که تا آن زمان پدر و نامادری در بازداشت خواهند بود.
*آخرین وضعیت جسمی این دو کودک چگونه است؟
شخصاً پیگیر وضع پزشکی هر دو طفل بودم که آخرین خبر این بود که حال عمومی هر دو طفل خوب است. دختر کوچکتر به خاطر آسیبهای کمتر ترخیص شده و به بهزیستی سپرده شده است.
*چرا؟ مگر قرار نیست کودکان همراه مادرشان در خانهای که استاندار به آنها داده زندگی کنند؟
همینطور است اما چون فعلاً مادر کنار دختر بزرگتر است تا از او مراقبت کند امکان نگهداری از دختر کوچکتر را ندارد.
*وضع جسمی دختر بزرگتر چطور است؟
او هم در حال دریافت درمانهای عمومی است و بعد درمانهای اختصاصی برای پا و فکش شروع میشود که به احتمال زیاد با جراحی ادامه خواهد یافت تا انشاءالله به حالت قبل برگردد. البته پزشکان بیمارستان وضع کودک را به صورت کلی رو به بهبود میدانند.
*درباره سرپرستی نهایی دو کودک چه تصمیمی گرفته خواهد شد؟
برای حضانت و سرپرستی این دو کودک واحد سرپرستی دادستانی اقداماتی در جهت سرپرستی مادر انجام میدهد و تا تکمیل پرونده پدر و نامادری زندان خواهند بود.
*برخی معتقدند روند نجات این دو کودک با تاخیر انجام شده است. علت چه بود؟
تا جایی که من میدانم پرسنل بهزیستی اقداماتی را که در توانشان بود انجام داده بودند و علاوه بر مراجعه به در خانه حتی کارشناس به مدرسه هم رفته بود و دو طفل دختر چون از طرف پدر و نامادری تهدید شده بودند نهتنها آزار و شکنجه را کتمان کرده بلکه به کار مددکار هم واکنش تند نشان داده بودند که این کار پروسه نجاتشان را کند کرده بود.
*مادر دراینباره چه اقداماتی کرده بود؟
به خاطر تاخیر از مادر این بچهها گله کردم که کاش زودتر به من میگفتی، چون وقتی ما اقدام کردیم بچهها در شرایط بدی در حصر خانگی بودند و متهمان که پدر و نامادری هستند باز هم علناً با ارعاب سعی در مقابله و مقاومت در برابر کارشناسان بهزیستی داشتند که با ورود من و مقامات انتظامی کار به جای بدتری نکشید.
*توصیه شما به مردم در مواجهه با موارد مشابه چیست؟
توصیه من این است که اطرافیان از جمله مسئولان مدرسه، اقوام و همسایهها در صورت مشاهده چنین مواردی در هر جای کشور حتماً موضوع را به مجموعه دادستانی که خدمتگزار مردم هستند اطلاع بدهند تا با ورود بهموقع، شبهه و تردیدی در موارد اینچنینی باقی نماند و کودکآزاری که جنایت و خلاف شرع محسوب میشود در سریعترین زمان تحت رسیدگی قرار بگیرد. مثلاً در این مورد خاص هم اگر مجموعه دادستانی ۱۰، ۱۵ یا حتی ۲۰ روز زودتر در جریان قرار میگرفت این اتفاقها نمیافتاد و کودکان در وضعیت بهتری نجات مییافتند.