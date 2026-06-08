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رهبر ایران، پیام اعتماد به نفس به مردم کشورش ارسال کرد

رئیس سابق اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی اذعان کرد: واکنش ایران به هدف قرار دادن ضاحیه بیروت، اولین آزمون رهبری ایران بود، زیرا او علاوه بر ارسال پیام اعتماد به نفس به مردم ایران، به وعده خود برای حمله به اسرائیل عمل کرد.
کد خبر: ۱۳۷۷۸۱۸
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رهبر ایران، پیام اعتماد به نفس به مردم کشورش ارسال کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «تامیر هیمن» اذغان کرد: واکنش ایران به هدف قرار دادن ضاحیه بیروت، اولین آزمون رهبری (آیت‌الله سید) مجتبی خامنه‌ای بود، زیرا او علاوه بر ارسال پیام اعتماد به نفس به مردم ایران، به وعده خود برای حمله به «اسرائیل» عمل کرد.

وی افزود: ایران به دنبال پایان دادن به جنگ نه تنها با پیروزی از این منظر است که شکست نخورده، بلکه با پیروزی مبتنی بر دستاوردهای جدید از جمله حاکمیت بر تنگه هرمز و بازدارندگی گسترده (در برابر اسرائیل) که شامل لبنان نیز می‌شود.

تامیر هیمن اظهار کرد: کار با ایران تمام نشده است و تمام دستاوردهای عملیاتی که تاکنون حاصل شده است، نتوانسته‌اند واقعیت امنیتی بهتری را برای اسرائیل ایجاد کنند، نه از طریق بازدارندگی و نه از طریق جنگ.

رئیس سابق اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی در پایان گفت: به طور خلاصه، «مدیریت مناقشه» و «معادلات بازدارندگی» فعلی را نمی‌توان با ایران حفظ کرد. تثبیت وضعیت مستلزم تبدیل دستاوردهای نظامی به یک چارچوب سیاسی الزام‌آور است.

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