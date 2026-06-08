حضور وحید امیری در تمرین پرسپولیس + عکس
وحید امیری بازیکن پیشین پرسپولیس، برای طی کردن دوران درمان خود در تمرین تیم حاضر شد.
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به گزارش تابناک به نقل از رسانه رسمی باشگاه پرسپولیس، در نخستین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس بعد از تعطیلات، وحید امیری بازیکن پیشین تیم هم حضور داشت تا روند درمان خود را با استفاده از امکانات تمرینی باشگاه پرسپولیس پیگیری کند.
امیری بعد از حضور در تمرین، دیداری با بازیکنان تیم داشت و سپس تمرینات اختصاصی خود را پیگیری کرد.
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