عامل شهادت یک جنگلبان به دار آویخته شد

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه خراسان، «صمد-م» عامل شهادت فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان چناران که در تیرماه ۱۴۰۱ هنگام اجرای حکم رفع تصرف اراضی ملی، «جواد غلامی» را با سلاح شکاری به شهادت رسانده بود، پس از طی مراحل کامل رسیدگی قضایی و تأیید حکم در دیوان عالی کشور، در زندان مرکزی مشهد اعدام شد.

این حادثه زمانی رخ داد که شهید غلامی به همراه همکاران خود برای اجرای حکم قضایی رفع تصرف اراضی ملی در روستای سریچگان حضور داشت. متهم پس از بازگشت به محل، با شلیک گلوله به سمت فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی، وی را به شهادت رساند. ضارب بلافاصله توسط نیروهای انتظامی دستگیر شد.