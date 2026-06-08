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واکنش عربستان درباره حمله به پایگاه «شاهزاده سلطان»

سخنگوی وزارت دفاع عربستان، حمله به پایگاه هوایی «شاهزاده سلطان» که مقر استقرار جنگنده‌های آمریکایی است را تکذیب کرد.
کد خبر: ۱۳۷۷۸۱۳
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واکنش عربستان درباره حمله به پایگاه «شاهزاده سلطان»

به گزارش ایسنا، «ترکی المالکی»، سخنگوی وزارت دفاع عربستان سعودی روز دوشنبه حمله به پایگاه هوایی شاهزاده سلطان را تکذیب کرد.

براساس بیانیه وزارت دفاع عربستان، وی گفت که اخبار منتشر شده درباره حمله به پایگاه هوایی سلطان در استان «الخرج» نادرست است.

المالکی افزود که به صدا در آمدن آژیرهای هشدار در استان الخرج طی بامداد امروز، یک اقدام پیشگیرانه در پی شلیک موشک بالستیک از یمن بود که در نزدیکی مرزها ناپدید شد.

سخنگوی وزارت دفاع عربستان اشاره کرد که تحقیقات درخصوص شناسایی جزئیات به صدا در آمدن آژیرهای هشدار همچنان ادامه دارد.

پیشتر برخی منابع اشاره کرده بودند که صدای انفجارهایی در پایگاه هوایی سلطان شنیده شده است.

این پایگاه محل استقرار جنگنده‌های آمریکایی است.

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