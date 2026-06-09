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در مقاله‌ای بررسی شد

نظم جدید منطقه‌ای ایران برای آمریکا و اسرائیل: من می‌گویم چکار بکن!

در نظم جدید این ایران است که به اسرائیل و آمریکا دیکته می‌کند چه کاری می‌توانند انجام دهند و چه کاری نمی‌توانند.
کد خبر: ۱۳۷۷۸۱۲
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7672 بازدید
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۲۸

نظم جدید منطقه‌ای ایران برای آمریکا و اسرائیل: من می‌گویم چکار بکن!

نتانیاهو توانسته اسرائیل را در موقعیتی قرار دهد که یک رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه به او می‌گوید به موشک‌باران ایران پاسخ ندهد. این وضعیت شش ماه پیش به سختی قابل باور بود.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، سایت کانورسیشن در مقاله‌ای به درگیری اخیر ایران و اسرائیل پرداخته که در ادامه آمده است.

در تاریخ ۷ ژوئن، ایران برای اولین بار در دو ماه گذشته، موجی از موشک‌ها را به سمت اسرائیل شلیک کرد. محرک اولیه این حمله، حمله اسرائیل به یک هدف متعلق به حزب‌الله در پایتخت لبنان، بیروت، در همان روز بود؛ حمله‌ای که دونالد ترامپ اخیراً از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، خواسته بود از انجام آن خودداری کند.

ارتش اسرائیل به‌زودی حملات تلافی‌جویانه‌ای را به اهدافی در غرب و مرکز ایران انجام داد و بار دیگر خواست ترامپ مبنی بر خویشتن‌داری را نادیده گرفت. ایران نیز متعاقباً حملات جدیدی انجام داد، تا اینکه ارتش ایران اعلام کرد به حملات خود پایان می‌دهد. ایران در بیانیه‌ای هشدار داد که در صورت ادامه حملات اسرائیل به لبنان، پاسخی «شدیدتر» خواهد داد.

آنچه در این دور از درگیری توجه را جلب کرد، بافت ژئوپلیتیکی است که این رویداد‌ها در آن رخ داده‌اند. ایران در تلاش است تا نظم منطقه‌ای جدیدی را بر اساس قواعدی تازه ایجاد کند؛ و ممکن است که این هدف را عملی سازد.

نخستین ویژگی قابل توجه این نظم آن است که ایران به اسرائیل و آمریکا دیکته می‌کند چه کاری می‌توانند انجام دهند و چه کاری نمی‌توانند. ایران این دور از درگیری را نه به دلیل حمله به خاک خود، بلکه در تلاش برای دیکته کردن اقدامات نظامی اسرائیل در لبنان آغاز کرد.

شش ماه پیش، اسرائیل می‌توانست بدون دخالت ایران هر کاری در لبنان انجام دهد. اما اکنون، به لطف جنگ ترامپ و نتانیاهو، تهران به اندازه‌ای احساس قدرت می‌کند که تلاش کند بر اقدامات اسرائیل در مرز‌های خود اسرائیل محدودیت اعمال کند.

در ماه گذشته نیز تا حدودی غیرمستقیم، همین اصل را در تنگه هرمز شاهد بوده‌ایم. ایران اندکی پس از آغاز جنگ در اواخر فوریه، این آبراه حیاتی را در محاصره خود قرار داد و قصد ندارد این کنترل را از دست بدهد. این نیز بخشی از نظم منطقه‌ای جدید ایران است. 

ایران به مخالفان خود می‌گوید: یا طبق گفته ما عمل کنید، یا فشار را بر اقتصاد جهانی بیشتر می‌کنیم. حداقل برای حال حاضر، اقدامات آمریکا نشان می‌دهد که واشنگتن ترجیح می‌دهد وجود این واقعیت را بپذیرد تا اینکه برای تغییر آن بجنگد.

جنبه دوم نظم منطقه‌ای جدید، گسترش روش‌های ایران برای تحمیل هزینه به دشمنانش به منظور وادار کردن آنان به پذیرش این دنیای جدید است. ایران ثابت کرده است که می‌تواند بر اسرائیل موشک باران کند، به زیرساخت‌های کشور‌های حوزه خلیج فارس حمله کند، سربازان آمریکایی را بکشد و اقتصاد جهانی نفت را خفه کند، بدون اینکه با هیچ تلاش واقعی برای تغییر رژیم مواجه شود.

ایران همچنان کارت‌های زیادی در آستین دارد. از گسترش دامنه اهداف انرژی و آب‌شیرین‌کن در منطقه خلیج فارس گرفته تا فعال‌سازی حوثی‌ها برای مسدود کردن ترافیک انرژی در دریای سرخ. حوثی‌ها پس از آخرین تنش‌ها، ممنوعیت تردد کشتی‌های اسرائیلی در دریای سرخ را اعلام کرده‌اند.

آمریکا بار‌ها تهدید کرده است که به زیرساخت‌های غیرنظامی ایران حمله خواهد کرد، به پایانه صادراتی جزیره خارک یورش خواهد برد یا کشتی‌ها را از طریق تنگه هرمز اسکورت خواهد کرد. اما از ترس عواقب، از همه این تهدید‌ها عقب‌نشینی کرده است.

روابط تیره آمریکا و اسرائیل

سومین ویژگی نظم منطقه‌ای جدید این است که اسرائیل و آمریکا دیگر گام هماهنگ برنمی‌دارند. ترامپ در پاسخ به حمله ایران به اسرائیل تأکید کرد که اولویت او جلوگیری از تلافی‌جویی اسرائیل است. او پس از حملات اولیه ایران گفت: «الان با بی‌بی تماس می‌گیرم و به او می‌گویم تلافی نکن.»

نتانیاهو توانسته اسرائیل را در موقعیتی قرار دهد که یک رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه به او می‌گوید به موشک‌باران ایران پاسخ ندهد. این وضعیت شش ماه پیش به سختی قابل باور بود.

جدایی اسرائیل از آمریکا یک آرزوی دیرینه تهران است. حداقل تاکنون هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که ترامپ تهدید کند سامانه‌های دفاع موشکی را به دلیل ازسرگیری خصومت‌ها از اسرائیل دریغ خواهد کرد. اما حتی با حفظ کمک‌های دفاعی آمریکا، تداوم درگیری بیشتر با ایران برای اسرائیل بسیار دشوار خواهد بود.

تعقیب سکو‌های پرتاب موشک به تنهایی چالش‌برانگیز خواهد بود، زیرا بدون کمک آمریکا در هدف‌گیری، توان هوایی اسرائیل بسیار محدودتر خواهد شد. اگر جبهه شمالی علیه حزب‌الله نیز فعال باقی بماند، منابع ارتش اسرائیل حتی بیشتر تحت فشار قرار خواهد گرفت؛ و آمریکا تا کی می‌پذیرد که ذخایر رهگیر‌های موشکی خود را برای دفاع از اسرائیل در برابر جنگی که رئیس‌جمهور بدعهدش به آن کشور گفته بود آغاز نکند، کاهش دهد؟ در کوتاه‌مدت، شاید مدتی. اما در بلندمدت، اختصاص بخش قابل توجهی از دفاع موشکی آمریکا به حفاظت از اسرائیل پایدار نیست.

چهارمین و آخرین ویژگی نظم منطقه‌ای جدید این است که به نظر می‌رسد صلح غیرقابل تصور است. نتانیاهو نمی‌تواند وتوی ایران را بر اقدامات اسرائیل در لبنان بپذیرد، و اگر بگذارد حملات ایران بدون پاسخ بماند، نمی‌تواند پیامد‌های آن را برای بازدارندگی اسرائیل تحمل کند.

ترامپ در حالی که اسرائیل لبنان را بمباران می‌کند نمی‌تواند به توافق صلح با ایران دست یابد؛ و ایران انگیزه دارد که به فشار بیشتر ادامه دهد و هزینه‌های بیشتری بر مخالفان خود تحمیل کند، زیرا در نظم منطقه‌ای جدید می‌تواند این کار را بدون عواقب چندانی انجام دهد.

این نتیجه یک جنگ فاجعه‌بار انتخابی است که به عنوان یکی از بدترین جنگ‌های از پیش طراحی‌شده در تاریخ آمریکا ثبت خواهد شد.

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برچسب ها
ایران اسرائیل حمله ایران به اسرائیل جنگ ایران و اسرائیل حزب الله لبنان ضاحیه بیروت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۷
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۲۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
8
49
پاسخ
آخه!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
7
72
پاسخ
فعلا با راه دادن فوتبالیست ها و گروه همراهشون شروع کنید. تا برسه به بعدیهاش
ناشناس
|
United States of America
|
۰۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
9
56
پاسخ
نتانياهوو ترامپ يكى هستند
ناشناس
|
United States of America
|
۰۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
37
61
پاسخ
تا سلاح هسته ای نسازید و بازدارندگی درست و حسابی ایجاد نکنید این ها همه داستان و دلخوش کردنM است
پاسخ ها
مهدی
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
هر وقت برای خود اسراییل بازدارندگی ایجاد کرد برای شما هم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
به مهدی ۷:۵۸ . اتفاقا اسراییل به پشتوانه همان سلاح های اتمی اینگونه یاغی گری می کنه . چون فکر می کنه طرفهای مقابلش نمی توانند تا نقطه ی پایانی پیش بروند . یا مطالعه کن و یا سکوت .‌
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
9:29
دقیقا
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
به پشتوانه سلاح اتمی نیست، به پشتوانه آمریکاست
اگر آمریکا و اروپا نبودن نمیتونست اینقدر وحشی گری کنه
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
21
14
پاسخ
کشتی های آمریکایی رو در جاهایی که امکانش هست بزنید به تیر غیب و امثالهم در تلافی زدن کشتی های ما در نزدیک تنگه

جنوب لبنان که توسط اسراییل تصرف شده به درخواست حزب الله و مردم لبنان موشکباران کنید با دقت و هماهنگی کامل با نیروی زمینی حزب الله . نیازی به زدن خود اسراییل نیتست اینجوری مگر اینکه حمله وسیعی کنه به لبنان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
7
9
پاسخ
البته شرایطی که مقاله آن را توضیح می دهد ممکن است فقط تا بازیابی دوباره تجهیزات استفاده شده ارتش‌ آمریکا و اسرائیل دوام داشته یعنی یک سال دیگر که آمریکا ذخایر نظامی خود را بازیابی کند ممکن است جور دیگری عمل کند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
تجهیزاتی که آمریکا استفاده کرده اکثریتش تاریخ گذشته و از رده خارج بوده و به دلیل عمل نکردن بعضی از آنها هم همین است که تاریخ گذشته بودند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
هر طور میخواد عمل کنه. ما هم دست بسته و بیکار ننشسته ایم
ناشناس
|
Germany
|
۰۲:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
25
17
پاسخ
بدون بمب اتم محاله بازدارندگی ما احیا بشه.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
ما هم با داشتن هموطن هایی مثل تو ، محاله روی صلح و آرامش رو ببینیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
4
37
پاسخ
وقتی هرموقع دلشون میخواد حمله میکنن و هرزمان صلاح میدونن آتش بس میدن معنیش اینه که ما شرایط رو دیکته کردیم؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
5
32
پاسخ
الان کشور در تحریم و محاصره دریایی کامل است که چیزی کمتر از جنگ نیست وتا دشمنی با اسراییل ادامه دارد جنگهای مستقیم بعدی نیز حتمیست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
نگران نباش، دشمنی با اسرائیل ضررش کمتر از صلح با اسرائیله
جولانی در صلح و اشغال تدریجی جنوب سوریه
ترکیه هم در صفه..یکی یکی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
خب حتمی باشه. یعنی میفرمایید برویم دودستی عرض ادب و تسلیم کنیم؟ خیر تا باعیرتی در ایران هست، این آرزو را به گور میبرید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
چند چندی یعنی نتیجه دشمنی صلحه..شفا از خداست ما هم دشمنیم پس می جنگیدم چه چیزی قرار است به گور برود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
14
8
پاسخ
وقتی فرستاده پاکستان اطلاع داد , ایران پیشنهاد امریکا را رد کرده آنها به سگ هارشان گفتند ضایحه را بزن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
کسی از مسائل پشت پرده خبر ندارد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
اگر ایران پیشنهاد امریکا رو رد کرده بود، ترامپ هبچوقت نمیگفت که به توافق نهایی با ایران نزدیک هستیم
پس اول از صحت خبر مطمئن بشو ، بعدش کامنت بذار
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