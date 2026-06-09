صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
۲ روز مانده به آغاز جام جهانی ۲۰۲۶؛

جنگ ستارگان در آمریکا و و نبردی برای جاودانگی/ مسی، رونالدو و همه مدعیان توپ طلای جام جهانی

جام جهانی ۲۰۲۶ فقط آوردگاه ۴۸ تیم از سراسر جهان نیست؛ صحنه‌ای است برای آخرین هنرنمایی برخی اسطوره‌های فوتبال و ظهور نسل جدیدی از ستاره‌ها که می‌خواهند تاریخ را از نو بنویسند.
کد خبر: ۱۳۷۷۸۱۰
| |
3386 بازدید
|
۱

جنگ ستارگان در آمریکا و و نبردی برای جاودانگی؛ مسی، رونالدو و همه مدعیان توپ طلای جام جهانی

از لیونل مسی و کریستیانو رونالدو که شاید آخرین جام جهانی دوران حرفه‌ای خود را تجربه کنند تا کیلیان امباپه، لامین یامال، هری کین و وینیسیوس جونیور که رویای فتح بزرگ‌ترین صحنه فوتبال جهان را در سر دارند، برای کسب توپ طلای جام جهانی رقابت می‌کنند؛ رقابتی که می‌تواند سرنوشت یک نسل را تغییر دهد و نام برنده‌اش را برای همیشه در تاریخ این تورنمنت جاودانه کند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تنها ۲ روز مانده به آغاز جام جهانی ۲۰۲۶؛ در حالی که ۴۸ تیم حاضر در بزرگ‌ترین دوره تاریخ این مسابقات برای فتح جام آماده می‌شوند، رقابت دیگری نیز در جریان خواهد بود؛ رقابت برای کسب «توپ طلای جام جهانی» یا همان جایزه بهترین بازیکن تورنمنت.

جایزه توپ طلا یا همان بهترین بازیکن تورنمنت، از جام جهانی ۱۹۸۲ به طور رسمی اهدا شد و طی چهار دهه اخیر تنها ۱۲ بازیکن موفق به تصاحب آن شده‌اند. در این میان، تنها نامی که دو بار روی این جایزه حک شده، لیونل مسی است؛ فوق‌ستاره آرژانتینی که در جام‌های جهانی ۲۰۱۴ و ۲۰۲۲ توپ طلا را به خانه برد.

اکنون مؤسسه تحلیلی «Opta Analyst» با بررسی داده‌های آماری و شانس تیم‌ها برای قهرمانی، مدعیان اصلی کسب این عنوان در جام جهانی ۲۰۲۶ را معرفی کرده است.

لیونل مسی؛ رؤیای سومین توپ طلا
در ۳۹ سالگی هم نمی‌توان نام لیونل مسی را از فهرست مدعیان کنار گذاشت. ستاره آرژانتینی که در جام جهانی قطر با ۷ گل و ۳ پاس گل نقشی محوری در قهرمانی آلبی‌سلسته داشت، همچنان رهبر تیم ملی کشورش محسوب می‌شود.

مسی در فصل جاری لیگ آمریکا نیز عملکرد درخشانی داشته و در ۱۴ مسابقه روی ۱۹ گل تأثیر مستقیم گذاشته است. آرژانتین طبق شبیه‌سازی‌های اوپتا بیش از ۱۰ درصد شانس دفاع از عنوان قهرمانی خود را دارد و اگر این اتفاق رخ دهد، احتمالاً مسی بار دیگر مهم‌ترین مدعی توپ طلا خواهد بود.

جنگ ستارگان در آمریکا و و نبردی برای جاودانگی؛ مسی، رونالدو و همه مدعیان توپ طلای جام جهانی

لامین یامال؛ ستاره‌ای که می‌خواهد تاریخ بسازد
پدیده ۱۹ ساله فوتبال اسپانیا حالا به مهم‌ترین مهره هجومی قهرمان اروپا تبدیل شده است. یامال که در یورو ۲۰۲۴ عنوان بهترین بازیکن جوان مسابقات را به دست آورد، فصل گذشته در بارسلونا روی ۴۱ گل تأثیر مستقیم داشت. او بیشترین تعداد دریبل موفق و خلق موقعیت پس از حمل توپ را میان بازیکنان پنج لیگ معتبر اروپا ثبت کرده است.

با توجه به اینکه اسپانیا از نگاه ابررایانه اوپتا اصلی‌ترین مدعی قهرمانی جام جهانی محسوب می‌شود، یامال یکی از جدی‌ترین گزینه‌های کسب توپ طلا به شمار می‌رود.

جنگ ستارگان در آمریکا و و نبردی برای جاودانگی؛ مسی، رونالدو و همه مدعیان توپ طلای جام جهانی

هری کین؛ ماشین گلزنی انگلیس
کاپیتان تیم ملی انگلیس بهترین فصل دوران حرفه‌ای خود را پشت سر گذاشته است. کین در فصل ۲۶-۲۰۲۵ موفق شد ۶۱ گل برای بایرن مونیخ به ثمر برساند و ۷ پاس گل نیز ثبت کند. او اکنون تنها سه گل با رکورد بهترین گلزن تاریخ انگلیس در جام جهانی فاصله دارد.

اگر طلسم ۶۰ ساله انگلیس در این جام شکسته شود، بدون تردید نام هری کین در صدر فهرست مدعیان توپ طلا قرار خواهد گرفت.

جنگ ستارگان در آمریکا و و نبردی برای جاودانگی؛ مسی، رونالدو و همه مدعیان توپ طلای جام جهانی

کیلیان امباپه؛ وارث تاج و تخت
بسیاری معتقدند اگر فرانسه در فینال جام جهانی ۲۰۲۲ مغلوب آرژانتین نمی‌شد، توپ طلای آن دوره به امباپه می‌رسید. او با هت‌تریک تاریخی در فینال برابر آرژانتین و ثبت ۸ گل، یکی از درخشان‌ترین عملکرد‌های تاریخ جام جهانی را رقم زد.

امباپه اکنون تنها ۵ گل تا شکستن رکورد میروسلاو کلوزه به عنوان بهترین گلزن تاریخ جام جهانی فاصله دارد. فرانسه از نگاه اوپتا دومین مدعی اصلی قهرمانی است و همین موضوع شانس امباپه را افزایش می‌دهد.

جنگ ستارگان در آمریکا و و نبردی برای جاودانگی؛ مسی، رونالدو و همه مدعیان توپ طلای جام جهانی

وینیسیوس جونیور؛ امید برزیل برای پایان انتظار
برزیل ۲۴ سال است که جام جهانی را فتح نکرده و حالا تمام نگاه‌ها به وینیسیوس جونیور دوخته شده است. ستاره رئال مادرید هنوز نتوانسته در تیم ملی همان کیفیت باشگاهی خود را تکرار کند، اما کارلو آنچلوتی امیدوار است بتواند بهترین نسخه این بازیکن را در جام جهانی ارائه دهد.

اگر سلسائو به ششمین قهرمانی تاریخ خود برسد، وینیسیوس یکی از گزینه‌های جدی کسب توپ طلا خواهد بود.

جنگ ستارگان در آمریکا و و نبردی برای جاودانگی؛ مسی، رونالدو و همه مدعیان توپ طلای جام جهانی

کریستیانو رونالدو؛ آخرین مأموریت
شاید بسیاری تصور کنند نام رونالدو دیگر نباید در چنین فهرستی باشد، اما تاریخ فوتبال بار‌ها ثابت کرده که نمی‌توان او را نادیده گرفت. ابرستاره پرتغالی در ۴۱ سالگی آماده حضور در ششمین جام جهانی خود می‌شود؛ رکوردی که پیش از این هیچ بازیکن میدانی به آن نرسیده بود.

البته رونالدو برای کسب توپ طلا باید علاوه بر درخشش فردی، پرتغال را تا مراحل پایانی مسابقات هدایت کند؛ مأموریتی دشوار، اما نه غیرممکن.

جنگ ستارگان در آمریکا و و نبردی برای جاودانگی؛ مسی، رونالدو و همه مدعیان توپ طلای جام جهانی

مدعیان پنهان؛ ستاره‌هایی که می‌توانند معادلات را به هم بزنند
اوپتا در کنار پنج مدعی اصلی، از چند بازیکن دیگر نیز به عنوان گزینه‌های بالقوه توپ طلای جام جهانی نام برده است. لوئیس دیاز، ستاره کلمبیا که تنها یک گل کمتر از مسی در مقدماتی آمریکای جنوبی زده است و همچنین خامس رودریگس، دیگر همطورن او که بهترین پاسور کوپا آمریکا ۲۰۲۴ شد. مایکل اولیسه، ستاره جوان بایرن مونیخ که در تیم ملی فرانسه عضویت دارد و البته ارلینگ هالند، مهاجم گلزن منچسترسیتی که برای اولین بار با نروژ جام جهانی را تجربه خواهد کرد. البته نباید از کنار نام کوین دی‌بروینه و جرمی دوکو، دو مهره کلیدی نسل فعلی بلژیک هم به سادگی گذشت. جمال موسیالا و فلوریان ویرتس، دو نفر از خلاق‌ترین ستاره‌های مانشافت (آلمان) هم جزو گزینه‌های مدعی برای تبدیل شدن به بهترین ستاره جام هستند، به شرطی که تیم ملی کشورشان هم بتواند به مراحل پایانی راه پیدا کند.

نسل قدیم یا نسل جدید؟
جام جهانی ۲۰۲۶ شاید آخرین حضور اسطوره‌هایی، چون مسی و رونالدو در بزرگ‌ترین صحنه فوتبال جهان باشد؛ اما در سوی دیگر، ستارگانی مانند یامال، امباپه و وینیسیوس آماده‌اند تا دوران تازه‌ای را آغاز کنند. به همین دلیل رقابت برای توپ طلای جام جهانی تنها نبردی برای کسب یک جایزه فردی نیست؛ بلکه می‌تواند تعیین‌کننده انتقال قدرت از نسل افسانه‌ای فوتبال جهان به نسل جدیدی باشد که می‌خواهد تاریخ خودش را بنویسد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
جام جهانی جام جهانی ۲۰۲۶ جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا لیونل مسی آرژانتین کریستیانو رونالدو پرتغال کیلیان امباپه فرانسه وینیسیوس جونیور برزیل لامینه یامال اسپانیا تابناک ورزشی
سفیر جدید عراق در تهران کیست؟
اختصاصی تابناک/ جزئیاتی از پیش‌نویس قطعنامه ضد ایرانی در آژانس/ گویا اصلا حمله‌ای به تاسیسات اتمی ایران نشده است!
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
فهرست ایران مقابل برزیل اعلام شد
این مربی گزینه اول سرمربیگری استقلال
تیم ملی مقابل مصر چه بازوبندی می‌بندد؟
گفتگوی مجازی تاج و دبیرکل فیفا
عکس: تغییرات جالب لوگو جام جهانی
آنچه باید از توپ جام جهانی ۲۰۲۶ بدانیم؛ ورود هوش مصنوعی به زمین فوتبال با «سه موج»
آرژانتین با مسی، قهرمان جام‌جهانی قطر شد
اینفوتابناک: جام هشت‌پر در انتظار قهرمان جدید
انفجار جام جهانی ۲۰۲۶ با این ۱۰ ستاره؛ آخرین رقص مسی و رونالدو و آغاز سلطنت نسل جدید
برترین گلزنان تاریخ جام جهانی؛ از کلوزه و رونالدو تا فونتن و پله/ فرصت تاریخی در دست مسی و امباپه!
هشدار فیفا به بازیکنان حاضر در جام جهانی/ خطر ۱۰ نفره شدن تیم‌ها در صورت اتلاف وقت
نسلی که مسی و رونالدو را دید، خودش «نسل طلایی» است!/ قهرمانی لئو با اینترمیامی و ادامه رکوردشکنی‌های CR7
چرا مسی آرژانتین را مدعی قهرمانی نمی‌داند؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
2
2
پاسخ
تابی جون پس چرا نام مهدی طارمی و تیم ملی فوتبال ایران را ننوشتی؟
داش میتی باید توپ طلا بگیری ... طلا توی ایران میخواد سیر صعودی بگیره و این ارزشمنده و باعث رونق اقتصادی میشه!!
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد
معرفی ایران در افتتاحیه جام جهانی با تخت جمشید؟!
روی آنتن زنده صداوسیما: زیباکلام لعنتی به رهبر شهید توهین می‌کند
صوت امیر تتلو که از زندان بیرون آمده
مراسم جذاب افتتاحیه جام جهانی 2026 را ببینید
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!
تصاویر پرواز جنگنده‌های ایران برای درگیری با جنگنده‌‌های آمریکا
لحظه برافراشتن پرچم ایران در افتتاحیه جام جهانی
3 ویدیو از لحظات اصابت موشک‌های ایران به پایگاه آمریکا در بحرین
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟
جزئیات توافق ایران و آمریکا؛ کاهش تحریم‌ها و رفع محاصره دریایی ایران/ امضای توافق در اروپا/ معاون ترامپ توافق را امضا می‌کند
ترامپ: حمله امشب به ایران را لغو کردم؛ رهبر عالی ایران توافق را پذیرفت؛ توافق بزودی در اروپا امضا می‌شود
سردار فدوی: در آستانه پیروزی بزرگی هستیم
پخش تصاویر شبیه سازی بمب اتم در شبکه خبر حین تبادل آتش!
ادعای کارگردان سینما: پزشکیان زیر گلوی آیت الله مجتبی خامنه‌ای شمشیر گذاشته!
تندرو‌ها تجمعات شبانه را سیاسی کرده‌اند / نباید مذاکره‌کنندگان را آماج شعار‌های سیاسی قرار داد  (۱۰۶ نظر)
لحظات حمله خواهران منصوریان به فدراسیون ووشو را ببینید  (۱۰۰ نظر)
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد  (۸۹ نظر)
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟  (۸۵ نظر)
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!  (۷۹ نظر)
شعار شبانه پس از سخنان عراقچی: صلح نمی‌کنیم با خصم پلید  (۷۸ نظر)
حمله مجدد آمریکا به ایران/پایگاه هوایی و مرکز کنترل ارتش آمریکا در الارزق اردن زیر حملات موشکی سپاه/ بروزرسانی می شود  (۷۴ نظر)
  نوبرانه‌هایی برای «از ما بهتران»/ یک کیلو گیلاس معادل دستمزد چند روز کارگر شد!   (۷۳ نظر)
نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد  (۶۶ نظر)
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز  (۶۵ نظر)
ترامپ: نتانیاهو نباید پاسخ حملات ایران را بدهد/ بسیار به توافق با ایران نزدیک هستیم/ نباید این درگیری توافق را خراب کند!  (۶۴ نظر)
ادعای کارگردان سینما: پزشکیان زیر گلوی آیت الله مجتبی خامنه‌ای شمشیر گذاشته!  (۶۰ نظر)
جزئیات توافق ایران و آمریکا؛ کاهش تحریم‌ها و رفع محاصره دریایی ایران/ امضای توافق در اروپا/ معاون ترامپ توافق را امضا می‌کند  (۵۸ نظر)
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود  (۵۷ نظر)
دولت باوجود مخالفت مجلس می‌تواند قیمت بنزین را افزایش دهد/CNG را باید برای مردم مقرون‌به‌صرفه‌تر کنیم  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005mQk
tabnak.ir/005mQk