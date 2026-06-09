جنگ ستارگان در آمریکا و و نبردی برای جاودانگی/ مسی، رونالدو و همه مدعیان توپ طلای جام جهانی

از لیونل مسی و کریستیانو رونالدو که شاید آخرین جام جهانی دوران حرفه‌ای خود را تجربه کنند تا کیلیان امباپه، لامین یامال، هری کین و وینیسیوس جونیور که رویای فتح بزرگ‌ترین صحنه فوتبال جهان را در سر دارند، برای کسب توپ طلای جام جهانی رقابت می‌کنند؛ رقابتی که می‌تواند سرنوشت یک نسل را تغییر دهد و نام برنده‌اش را برای همیشه در تاریخ این تورنمنت جاودانه کند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تنها ۲ روز مانده به آغاز جام جهانی ۲۰۲۶؛ در حالی که ۴۸ تیم حاضر در بزرگ‌ترین دوره تاریخ این مسابقات برای فتح جام آماده می‌شوند، رقابت دیگری نیز در جریان خواهد بود؛ رقابت برای کسب «توپ طلای جام جهانی» یا همان جایزه بهترین بازیکن تورنمنت.

جایزه توپ طلا یا همان بهترین بازیکن تورنمنت، از جام جهانی ۱۹۸۲ به طور رسمی اهدا شد و طی چهار دهه اخیر تنها ۱۲ بازیکن موفق به تصاحب آن شده‌اند. در این میان، تنها نامی که دو بار روی این جایزه حک شده، لیونل مسی است؛ فوق‌ستاره آرژانتینی که در جام‌های جهانی ۲۰۱۴ و ۲۰۲۲ توپ طلا را به خانه برد.

اکنون مؤسسه تحلیلی «Opta Analyst» با بررسی داده‌های آماری و شانس تیم‌ها برای قهرمانی، مدعیان اصلی کسب این عنوان در جام جهانی ۲۰۲۶ را معرفی کرده است.

لیونل مسی؛ رؤیای سومین توپ طلا

در ۳۹ سالگی هم نمی‌توان نام لیونل مسی را از فهرست مدعیان کنار گذاشت. ستاره آرژانتینی که در جام جهانی قطر با ۷ گل و ۳ پاس گل نقشی محوری در قهرمانی آلبی‌سلسته داشت، همچنان رهبر تیم ملی کشورش محسوب می‌شود.

مسی در فصل جاری لیگ آمریکا نیز عملکرد درخشانی داشته و در ۱۴ مسابقه روی ۱۹ گل تأثیر مستقیم گذاشته است. آرژانتین طبق شبیه‌سازی‌های اوپتا بیش از ۱۰ درصد شانس دفاع از عنوان قهرمانی خود را دارد و اگر این اتفاق رخ دهد، احتمالاً مسی بار دیگر مهم‌ترین مدعی توپ طلا خواهد بود.

لامین یامال؛ ستاره‌ای که می‌خواهد تاریخ بسازد

پدیده ۱۹ ساله فوتبال اسپانیا حالا به مهم‌ترین مهره هجومی قهرمان اروپا تبدیل شده است. یامال که در یورو ۲۰۲۴ عنوان بهترین بازیکن جوان مسابقات را به دست آورد، فصل گذشته در بارسلونا روی ۴۱ گل تأثیر مستقیم داشت. او بیشترین تعداد دریبل موفق و خلق موقعیت پس از حمل توپ را میان بازیکنان پنج لیگ معتبر اروپا ثبت کرده است.

با توجه به اینکه اسپانیا از نگاه ابررایانه اوپتا اصلی‌ترین مدعی قهرمانی جام جهانی محسوب می‌شود، یامال یکی از جدی‌ترین گزینه‌های کسب توپ طلا به شمار می‌رود.

هری کین؛ ماشین گلزنی انگلیس

کاپیتان تیم ملی انگلیس بهترین فصل دوران حرفه‌ای خود را پشت سر گذاشته است. کین در فصل ۲۶-۲۰۲۵ موفق شد ۶۱ گل برای بایرن مونیخ به ثمر برساند و ۷ پاس گل نیز ثبت کند. او اکنون تنها سه گل با رکورد بهترین گلزن تاریخ انگلیس در جام جهانی فاصله دارد.

اگر طلسم ۶۰ ساله انگلیس در این جام شکسته شود، بدون تردید نام هری کین در صدر فهرست مدعیان توپ طلا قرار خواهد گرفت.

کیلیان امباپه؛ وارث تاج و تخت

بسیاری معتقدند اگر فرانسه در فینال جام جهانی ۲۰۲۲ مغلوب آرژانتین نمی‌شد، توپ طلای آن دوره به امباپه می‌رسید. او با هت‌تریک تاریخی در فینال برابر آرژانتین و ثبت ۸ گل، یکی از درخشان‌ترین عملکرد‌های تاریخ جام جهانی را رقم زد.

امباپه اکنون تنها ۵ گل تا شکستن رکورد میروسلاو کلوزه به عنوان بهترین گلزن تاریخ جام جهانی فاصله دارد. فرانسه از نگاه اوپتا دومین مدعی اصلی قهرمانی است و همین موضوع شانس امباپه را افزایش می‌دهد.

وینیسیوس جونیور؛ امید برزیل برای پایان انتظار

برزیل ۲۴ سال است که جام جهانی را فتح نکرده و حالا تمام نگاه‌ها به وینیسیوس جونیور دوخته شده است. ستاره رئال مادرید هنوز نتوانسته در تیم ملی همان کیفیت باشگاهی خود را تکرار کند، اما کارلو آنچلوتی امیدوار است بتواند بهترین نسخه این بازیکن را در جام جهانی ارائه دهد.

اگر سلسائو به ششمین قهرمانی تاریخ خود برسد، وینیسیوس یکی از گزینه‌های جدی کسب توپ طلا خواهد بود.

کریستیانو رونالدو؛ آخرین مأموریت

شاید بسیاری تصور کنند نام رونالدو دیگر نباید در چنین فهرستی باشد، اما تاریخ فوتبال بار‌ها ثابت کرده که نمی‌توان او را نادیده گرفت. ابرستاره پرتغالی در ۴۱ سالگی آماده حضور در ششمین جام جهانی خود می‌شود؛ رکوردی که پیش از این هیچ بازیکن میدانی به آن نرسیده بود.

البته رونالدو برای کسب توپ طلا باید علاوه بر درخشش فردی، پرتغال را تا مراحل پایانی مسابقات هدایت کند؛ مأموریتی دشوار، اما نه غیرممکن.

مدعیان پنهان؛ ستاره‌هایی که می‌توانند معادلات را به هم بزنند

اوپتا در کنار پنج مدعی اصلی، از چند بازیکن دیگر نیز به عنوان گزینه‌های بالقوه توپ طلای جام جهانی نام برده است. لوئیس دیاز، ستاره کلمبیا که تنها یک گل کمتر از مسی در مقدماتی آمریکای جنوبی زده است و همچنین خامس رودریگس، دیگر همطورن او که بهترین پاسور کوپا آمریکا ۲۰۲۴ شد. مایکل اولیسه، ستاره جوان بایرن مونیخ که در تیم ملی فرانسه عضویت دارد و البته ارلینگ هالند، مهاجم گلزن منچسترسیتی که برای اولین بار با نروژ جام جهانی را تجربه خواهد کرد. البته نباید از کنار نام کوین دی‌بروینه و جرمی دوکو، دو مهره کلیدی نسل فعلی بلژیک هم به سادگی گذشت. جمال موسیالا و فلوریان ویرتس، دو نفر از خلاق‌ترین ستاره‌های مانشافت (آلمان) هم جزو گزینه‌های مدعی برای تبدیل شدن به بهترین ستاره جام هستند، به شرطی که تیم ملی کشورشان هم بتواند به مراحل پایانی راه پیدا کند.

نسل قدیم یا نسل جدید؟

جام جهانی ۲۰۲۶ شاید آخرین حضور اسطوره‌هایی، چون مسی و رونالدو در بزرگ‌ترین صحنه فوتبال جهان باشد؛ اما در سوی دیگر، ستارگانی مانند یامال، امباپه و وینیسیوس آماده‌اند تا دوران تازه‌ای را آغاز کنند. به همین دلیل رقابت برای توپ طلای جام جهانی تنها نبردی برای کسب یک جایزه فردی نیست؛ بلکه می‌تواند تعیین‌کننده انتقال قدرت از نسل افسانه‌ای فوتبال جهان به نسل جدیدی باشد که می‌خواهد تاریخ خودش را بنویسد.