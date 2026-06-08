فوری: هشدار محمدباقر ذوالقدر دبیر شعام به آمریکا و اسراییل

به گزارش تابناک؛ دبیر شورای عالی امنیت ملی؛ محمدباقر ذوالقدر در پیامی نوشت:



چهل و هفت سال و صد روز مقاومت، از میدان جنگ تا میدان شهر، از میدان شهر تا میدان سیاست و دیپلماسی، نظم امنیتی جهان را دگرگون کرده است.



تهدید معتبر را از جایی غیر از واشینگتن و تل‌آویو جستجو کنید!



اگر ائتلاف شیطانی صهیونی-آمریکایی دیگر بار دست از پا خطا کند، منطقه برایش جهنم خواهد شد!



سلام بر شهیدان ضاحیه



محمدباقر ذوالقدر | دبیر شورای عالی امنیت ملی | ۱۸ خردادماه ۱۴۰۵