فوری: هشدار محمدباقر ذوالقدر دبیر شعام به آمریکا و اسراییل
اگر ائتلاف شیطانی صهیونی-آمریکایی دیگر بار دست از پا خطا کند، منطقه برایش جهنم خواهد شد!
کد خبر: ۱۳۷۷۸۰۳| |
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به گزارش تابناک؛ دبیر شورای عالی امنیت ملی؛ محمدباقر ذوالقدر در پیامی نوشت:
چهل و هفت سال و صد روز مقاومت، از میدان جنگ تا میدان شهر، از میدان شهر تا میدان سیاست و دیپلماسی، نظم امنیتی جهان را دگرگون کرده است.
تهدید معتبر را از جایی غیر از واشینگتن و تلآویو جستجو کنید!
اگر ائتلاف شیطانی صهیونی-آمریکایی دیگر بار دست از پا خطا کند، منطقه برایش جهنم خواهد شد!
سلام بر شهیدان ضاحیه
محمدباقر ذوالقدر | دبیر شورای عالی امنیت ملی | ۱۸ خردادماه ۱۴۰۵
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