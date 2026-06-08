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هدف از انتشار شایعه ترور مقامات کشور چیست؟

همزمان با انتشار شایعات درباره ترور یا مجروح شدن برخی مقامات سیاسی و نظامی در فضای مجازی، کارشناسان امنیتی می‌گویند این اخبار فقط برای ایجاد فضای روانی منتشر نمی‌شود و می‌تواند با هدف جمع‌آوری اطلاعات از شبکه‌های ارتباطی افراد باشد.
کد خبر: ۱۳۷۷۷۹۸
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هدف از انتشار شایعه ترور مقامات کشور چیست؟

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ همزمان با آغاز حملات اسرائیل به برخی نقاط کشور، موجی از اخبار و شایعات درباره ترور، مجروح شدن یا هدف قرار گرفتن مقامات سیاسی و نظامی در فضای مجازی منتشر شد. این اخبار که معمولاً از کانال‌ها و صفحات ناشناس آغاز می‌شوند، به سرعت در شبکه‌های اجتماعی فارسی‌زبان بازنشر شده و به یکی از موضوعات اصلی افکار عمومی تبدیل می‌شوند.

تجربه درگیری‌های اخیر نشان می‌دهد که این اخبار صرفاً با هدف ایجاد هیجان رسانه‌ای منتشر نمی‌شوند. یکی از مهم‌ترین اهداف آنها تحریک جامعه به تولید داده‌های ارتباطی است. انتشار خبر ترور یا آسیب دیدن یک مقام، بلافاصله موجی از تماس‌های تلفنی، پیام‌ها، جست‌و‌جو‌ها و پرس‌وجو‌های غیررسمی را به راه می‌اندازد. افراد برای اطلاع از صحت خبر با دوستان، همکاران، آشنایان یا افرادی که تصور می‌کنند به مراکز تصمیم‌گیری نزدیک هستند ارتباط برقرار می‌کنند. حاصل این وضعیت، شکل‌گیری شبکه‌ای گسترده از داده‌های ارتباطی است که می‌تواند حاوی اطلاعات ارزشمندی درباره ارتباطات، حلقه‌های نزدیک و مسیر‌های تبادل اطلاعات باشد.

سرویس‌های اطلاعاتی تنها به شنود یا جمع‌آوری مستقیم اطلاعات متکی نیستند. فناوری‌های تحلیل کلان‌داده و هوش مصنوعی قادرند از میان میلیون‌ها تماس، پیام و تعامل آنلاین، الگو‌های ارتباطی و رفتاری استخراج کنند. حتی افزایش ناگهانی حجم تماس‌ها و پیام‌ها درباره یک فرد خاص می‌تواند به‌عنوان یک شاخص اطلاعاتی مورد توجه قرار گیرد. به همین دلیل، برخی کارشناسان امنیتی معتقدند انتشار هدفمند این شایعات می‌تواند بخشی از فرایند جمع‌آوری داده و تکمیل تصویر اطلاعاتی از افراد و شبکه‌های پیرامونی آنها باشد.

از سوی دیگر، فراگیر شدن این اخبار معمولاً فشار رسانه‌ای قابل توجهی برای واکنش سریع ایجاد می‌کند. در چنین شرایطی، مقاماتی که نام آنها در شایعات مطرح شده ناچار می‌شوند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم نشانه‌هایی از وضعیت خود منتشر کنند و نهاد‌های مسئول نیز بخشی از ظرفیت رسانه‌ای خود را صرف پاسخگویی و تکذیب اخبار کنند. این روند، علاوه بر تحمیل دستورکار رسانه‌ای، می‌تواند اطلاعات تکمیلی در اختیار طرف مقابل قرار دهد.

انتشار این اخبار همچنین می‌تواند با هدف ایجاد احساس نااطمینانی و القای اختلال در ساختار تصمیم‌گیری کشور انجام شود. حتی اگر شایعات در مدت کوتاهی تکذیب شوند، باز هم ممکن است بر ذهن بخشی از افکار عمومی اثر بگذارند و فضای ابهام و سردرگمی ایجاد کنند.

در چنین شرایطی، مهم‌ترین راهکار، پرهیز از بازنشر اخبار تأییدنشده و خودداری از ورود به زنجیره گسترده تماس‌ها و پیام‌هایی است که حول این شایعات شکل می‌گیرد. تجربه جنگ‌های اخیر نشان داده است که در عصر شبکه‌های اجتماعی، گاهی یک شایعه می‌تواند به ابزاری برای جمع‌آوری داده و پیشبرد اهداف اطلاعاتی تبدیل شود.

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شایعه ترور ترور مقامات سیاسی نظامی جمع آوری اطلاعات تبادل اطلاعات
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