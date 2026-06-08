لهستان فرودگاهش را به روی زلنسکی بست
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ با افزایش تنشهای دیپلماتیک اخیر بین اوکراین و لهستان، ولودیمیر زلنسکی مجبور شده قید یکی از اصلیترین قطبهای ترانزیتی خود، یعنی فرودگاه ژشوف را بزند و فرودگاههای دیگر را جایگزین کند. او که به انگلیس سفر کرده بود، مجبور شد از فرودگاه کیشیناو استفاده کند. این در حالی است که وی پیش از این به طور منظم از فرودگاه ژشوف لهستان برای سفرهای خارجی خود استفاده میکرد. اختلافات بین لهستان و اوکراین با نامگذاری نیروهای عملیات ویژه اوکراین به نام افتخاری «قهرمانان ارتش شورشی اوکراین (UPA)» بالا گرفت. زلنسکی در متن این فرمان، هدف از این اقدام را «احیای سنتهای تاریخی ارتش ملی» و پاسداشت اقدامات یگان UPA در حفاظت از تمامیت ارضی و استقلال اوکراین عنوان کرده است. از نگاه اوکراین، UPA یک گروه ملیگرا و ضدشوروی محسوب میشود که در جریان جنگ جهانی دوم برای استقلال اوکراین جنگید. اما از نگاه لهستان، این گروه مسئول کشتار «وحشیانه» دهها هزار غیرنظامی لهستانی در جریان کشتار وُلین (Volhynia Massacre) در سالهای ۱۹۴۳-۱۹۴۴ است. لهستان این جنایت را نسلکشی میداند و UPA را یک سازمان جنایتکار و همکار با آلمان نازی میشناسد. این تنها واکنش لهستان به این اقدام زلنسکی نبوده است. به گزارش رسانهها، کارول ناوروتسکی، رئیسجمهور لهستان، هم به دنبال لغو بالاترین نشان این کشور — نشان عقاب سفید — از ولودیمیر زلنسکی به دلیل تصمیم او برای نامگذاری این یگان اوکراینی است.