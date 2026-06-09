چالش دولت آمریکا با «تیکتاک»/زمین گرد است دیگر!
به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، میگویند از هر دستی بدی از همان دست میگیری! وقتی کمپانیهای خبری صهیونیستی، شبکههای تلویزیونی و رسانهای مختلفی برای تشویش اذهان عمومی ایرانیها و مردم کشورهای مختلف دنیا تاسیس میکنند و از تجارت اضطراب و دلنگرانی مردم خود کسب ثروت میکنند، باید منتظر برگشت اینترفند به خودشان باشند.
روزگاری بود و البته هست که ایرانیها از ماموریت شبکههای فارسیزبان ضد ایرانی صحبت کرده و از حقوقهای نجومی کارکنانشان برای به هم ریختن آرامش روحی و روانی ایرانیها پردهبرداری شده است. مجریان اینشبکهها هم اعتراف کردهاند دغدغهشان پول است و هرجا بیشتر بدهد، آنجا کار میکنند؛ چه روزنامه کیهان باشد چه موساد اینترنشنال که به اشتباه عمد، نام ایران اینترنشنال را روی آن گذاشتهاند.
کارشناسان رسانه و مخاطبان آگاه بارها میگفتند ماموریت بنگاههایی مثل BBC و اینترنشنال و VOA و ... وارونهنشان دادن دستاوردهای ایران و صافکردن جاده استعمار صهیونیستی برای تصرف ایران و اقتصاد آن است. اینابراز نگرانی از ذهنشویی ایرانیان ناآگاه بارها و بارها اعلام شد اما حالا روزگاری شده که از هر دستی دادهاند از همان دست میگیرند و فعالیت رسانهای و خبری به خودشان برگشته است.
سابق بر این، از هیاهوهایی که دولت آمریکا درباره شبکه اجتماعی تیک تاک راه انداخت خبر داریم. تیکتاک شبکهای چینی است که از سال ۲۰۱۶ فعال شد و کاربرانش میتوانند فیلمهای کوتاه به اشتراک بگذارند. آمریکا از اول با اینشبکه اجتماعی مشکل داشت و برای محدودیتش دادگاه و جلسه دادرسی برگزار کرد. البته تیکتاک شبکهای مشابه اینستاگرام و مثل اینشبکه که بلای جان خیلی از خانوادهای ایرانی شده، فیلتر است.
تیکتاک با هر انگیزه و هدف اجتماعی و اقتصادی فعال شده باشد و چه ویدیوهای جور یا ناجوری در آن به اشتراک گذاشته شده باشد، امروز بلای جان آمریکا شده است. بنیاد دفاع از دموکراسی آمریکا بهتازگی گزارش کرده ویدیوهای مربوط به جنگ رمضان (نبرد تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران) که در شبکه تیکتاک بارگزاری شدهاند، علت مخالفت ۶۴ درصد جوانان آمریکایی با اینجنگاند.
بنیاد مورد اشاره اعلام کرده ویدیوهای احساسبرانگیز بهجای روایت رسمی باعث شدهاند ایندرصد از جوانان آمریکایی تحت تاثیر قرار گرفته و با جنگ با ایران مخالفت کنند.
«ویدیوهای احساسبرانگیز»! عبارتی آشنا! چیزی که کارشناسان رسانه و منتقدان اتفاقات اجتماعی در ایران، پیشتر اشاره کرده بودند اینترنشنال با گزارشهایش در تلویزیون ماهوارهای و حساب کاربری اینستاگرامش و همچنین کانالهایش در فضای مجازی، احساسات جوانان را تحریک کرده و آنها را به خیابانهای ایران میکشاند؛ نمونههای بارزش اتفاقات سال ۱۴۰۱، اغتشاشات دیماه ۱۴۰۴ و بعد هم ذهنشوییهای مربوط به جنگ تحمیلی رمضان است.
به هر حال، زمین گرد است و از هر دستی بدی، از همان دست میگیری!