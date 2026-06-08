نتانیاهو جلسه امنیتی برگزار خواهد کرد
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم اسرائیل امشب جلسه کابینه امنیتی را در بحبوحه درگیری با ایران و حزبالله برگزار میکند.
کد خبر: ۱۳۷۷۷۸۸| |
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به گزارش تابناک به نقل از تایمز اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم اسرائیل امشب ساعت ۹ به وقت محلی جلسه کابینه امنیتی را در بحبوحه درگیری با ایران و حزبالله برگزار میکند.
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