نتانیاهو جلسه امنیتی برگزار خواهد کرد

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم اسرائیل امشب جلسه کابینه امنیتی را در بحبوحه درگیری با ایران و حزب‌الله برگزار می‌کند.





به گزارش تابناک به نقل از تایمز اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم اسرائیل امشب ساعت ۹ به وقت محلی جلسه کابینه امنیتی را در بحبوحه درگیری با ایران و حزب‌الله برگزار می‌کند.