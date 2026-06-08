جزئیات صدور احکام جدید مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی

سخنگوی دولت از صدور احکام جدید مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: میزان افزایش مستمری‌ها براساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی و مصوبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ شورای‌عالی کار اعمال شده است.

به گزارش ایسنا فاطمه مهاجرانی، اظهار کرد: بنابر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احکام جدید مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی صادر شد و بر این اساس، میزان افزایش مستمری مستمری‌بگیران و آن‌هایی که حداقل دریافت می‌کردند و سایر سطوح مزدی، مطابق با مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی و همچنین مصوبه مورخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ شورای‌عالی کار خواهد بود.

وی افزود: مستمری‌بگیرانی که به‌صورت حداقلی دریافت می‌کردند، امسال ۶۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش خواهند داشت.