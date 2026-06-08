En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 748
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۷۷۷۸۳
کد خبر:۱۳۷۷۷۸۳
1484 بازدید
نبض خبر

خشم شهرک‌نشین‌های صهیونیست از درگیری تازه ایران و اسرائیل

شهرک نشین صهیونیستی پس از حمله تازه رژیم اسرائیل به ایران و پاسخ مهلک ایران و رفتن دوباره صهیونیست‌ها به پناهگاه عصبانی هستند. یکی از آنها گفت: «دولت نتانیاهو غیرمسئولانه عمل می‌کند. این جنگ را دوباره شروع کرد چون می‌خواهند در انتخابات برنده شوند من سیاستمدار یا فرمانده نظامی نیستم، اما اگر بارها یک کار را تکرار کنید و شکست بخورید، باید کار دیگری انجام دهید. ما هیچ‌وقت نمی‌دانیم جنگ کی تمام می‌شود ممکن است تا پایان امروز تمام شود، یا ممکن است دو ماه طول بکشد.»
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر جنگ ایران و اسرائیل ویدیو حمله موشکی ایران به اسرائیل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
سید مجید نقطه‌زن، اسرائیلو شخم بزن
حمله صبح امروز اسرائیل به ایران با هماهنگی کامل آمریکا بود
نوشته‌های روی پرتابه‌های ایران به مواضع اسرائیل
20 ویدیو از بارش موشک‌های ایران روی سر صهیونیست‌ها
تصاویر حملات موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در بحرین و کویت
لحظات شلیک اخطار ارتش به سمت ناوشکن‌های آمریکایی
لحظات پرتاب موج تازه موشک‌های ایران علیه پتروشمی حیفا
تصاویر استقرار قایق موشک انداز رزمی سپاه در خیلج فارس
تصاویر دوربین مداربسته از لحظه اصابت موشک ایران
لحظات حمله موشکی آمریکا به نفتکش منتسب به ایران
لحظه شلیک موشک کروز ایران به کشتی آمریکایی
تصاویر ویرانی پایگاه‌ آمریکا بر اثر اصابت تازه موشک ایران
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟