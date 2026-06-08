شهرک نشین صهیونیستی پس از حمله تازه رژیم اسرائیل به ایران و پاسخ مهلک ایران و رفتن دوباره صهیونیست‌ها به پناهگاه عصبانی هستند. یکی از آنها گفت: «دولت نتانیاهو غیرمسئولانه عمل می‌کند. این جنگ را دوباره شروع کرد چون می‌خواهند در انتخابات برنده شوند من سیاستمدار یا فرمانده نظامی نیستم، اما اگر بارها یک کار را تکرار کنید و شکست بخورید، باید کار دیگری انجام دهید. ما هیچ‌وقت نمی‌دانیم جنگ کی تمام می‌شود ممکن است تا پایان امروز تمام شود، یا ممکن است دو ماه طول بکشد.»