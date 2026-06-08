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خیابان، میدان و دیپلماسی سه ضلع مبارزه ایران

سخنگوی هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه مجلس حامی و پشتیبان نیروهای مسلح است، گفت: امروز خیابان، میدان و دیپلماسی سه ضلع مبارزه تاریخی ایران در برابر ائتلاف آمریکایی صهیونیستی است.
کد خبر: ۱۳۷۷۷۸۲
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خیابان، میدان و دیپلماسی سه ضلع مبارزه ایران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ عباس گودرزی سخنگوی هیات رئیسه مجلس اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی قاطعانه حامی و پشتیبان نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران است و صراحتا اعلام می‌کند در برابر هر تهدیدی از سوی دشمنان، پاسخ ایران غیرقابل پیش‌بینی، فراگیر و ویرانگر خواهد بود.

وی ادامه داد: ملت ایران با ۱۰۰ شب حضور مقتدرانه با وجود تهدیدات گوناگون دشمن نشان داده‌اند که در مسئله مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن تردیدی ندارند و پیام حضور مداوم آنها در صحنه این است که تنها راه رسیدن به صلح پایدار، مقاومت و ایستادگی در برابر زیاده خواهی‌های دشمن بوده و تسلیم در قاموس ملت ایران معنا ندارد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس تاکید کرد: امروز خیابان، میدان و دیپلماسی سه ضلع مبارزه تاریخی ایران در برابر ائتلاف آمریکایی صهیونیستی است و با هماهنگی کامل و تقویت یکدیگر با تبعیت از رهبری، هر تهدیدی را به فرصت تبدیل نموده و بر این باورند که ایران کشوری قدرتمند و دارای نقشی تاثیرگذار و تعیین کننده در نظم امروز و فردای جهان است.

گودرزی در پایان گفت: قطعا با همدلی و اتحاد مقدس دشمنان این ملت و کشور ناامید شده و آینده ایران، همچون همیشه، آینده‌ای روشن و پرفروغ خواهد بود.

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