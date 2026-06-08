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ادعای مقام صهیونیست درباره توقف حملات به ایران

در پی پاسخ قاطع ایران به نقض آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی، رسانه‌های اسرائیلی روز دوشنبه به نقل از یک مقام صهیونیست مدعی شدند که رژیم صهیونیستی حملات به ایران را متوقف کرده است.
کد خبر: ۱۳۷۷۷۸۰
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ادعای مقام صهیونیست درباره توقف حملات به ایران

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ مقام ارشد اسرائیلی مدعی شد که رژیم صهیونیستی به درخواست ترامپ حملات به ایران را متوقف کرده است.

به گزارش کانال ۱۲ و شبکه کان اسرائیل، با این حال مقام صهیونیست افزود که عملیات‌ها در جنوب لبنان ادامه خواهد داشت و اگر حملات حزب‌الله به اراضی اشغالی ادامه یابد، بار دیگر به ضاحیه بیروت حمله خواهد شد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که روز گذشته نقض آتش‌بس توسط اسرائیل و حمله به ضاحیه بیروت منجر به آغاز دور جدید درگیری‌ها میان ایران و رژیم صهیونیستی شد.

رژیم صهیونیستی در روز اول آتش‌بس میان ایران و آمریکا مدعی شد که لبنان جزئی از این آتش‌بس نیست و حملات خود را علیه این کشور تشدید کرد.

این رژیم اکنون در تلاش است تا جنوب لبنان را از توافق آتش‌بس حذف کند و با تهدید موشکی علیه بیروت، حزب‌الله را به توقف حملات به شمال اراضی اشغالی وادار سازد، معادله‌ای که با مخالفت قاطع حزب‌الله لبنان مواجه شده است.

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