لغو تمام پروازهای کشور تا اطلاع ثانوی
شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران: در پی صدور اطلاعیه رسمی هوانوردی (NOTAM) توسط سازمان هواپیمایی کشوری مبنی بر بستهشدن فضای پروازی غرب کشور، تمامی پروازهای فرودگاههای سراسر کشور تا اطلاع ثانوی لغو شده و انجام نخواهد شد.
کد خبر: ۱۳۷۷۷۷۸| |
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به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران: در پی صدور اطلاعیه رسمی هوانوردی (NOTAM) توسط سازمان هواپیمایی کشوری مبنی بر بستهشدن فضای پروازی غرب کشور، تمامی پروازهای فرودگاههای سراسر کشور تا اطلاع ثانوی لغو شده و انجام نخواهد شد.
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