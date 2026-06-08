لغو تمام پروازهای کشور تا اطلاع ثانوی

شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران:‌ در پی صدور اطلاعیه رسمی هوانوردی (NOTAM) توسط سازمان هواپیمایی کشوری مبنی بر بسته‌شدن فضای پروازی غرب کشور، تمامی پروازهای فرودگاه‌های سراسر کشور تا اطلاع ثانوی لغو شده و انجام نخواهد شد.





به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران:‌ در پی صدور اطلاعیه رسمی هوانوردی (NOTAM) توسط سازمان هواپیمایی کشوری مبنی بر بسته‌شدن فضای پروازی غرب کشور، تمامی پروازهای فرودگاه‌های سراسر کشور تا اطلاع ثانوی لغو شده و انجام نخواهد شد.