صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ترافیک نیمه سنگین در محورهای چالوس و هراز

جانشین پلیس راه راهور فراجا از ترافیک سنگین در محورهای چالوس، هراز و آزادراه قزوین–کرج خبر داد و گفت: رانندگان پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها را بررسی کرده و با رعایت سرعت مطمئنه تردد کنند.
کد خبر: ۱۳۷۷۷۷۵
| |
1730 بازدید
ترافیک نیمه سنگین در محورهای چالوس و هراز

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سرهنگ سیاوش محبی با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های مواصلاتی کشور، اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس در هر دو مسیر رفت و برگشت سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در مسیر جنوب به شمال محور چالوس، محدوده سیاه‌بیشه با ترافیک سنگین مواجه است و در مسیر شمال به جنوب نیز در محدوده‌های هزارچم، ولی‌آباد و هریجان، تردد خودرو‌ها به کندی انجام می‌شود.

جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: محور هراز نیز در مسیر رفت و برگشت دارای ترافیک سنگین است و در محدوده‌های نارنجستان، سد هراز و سه‌راهی چلاو، بار ترافیکی قابل توجهی مشاهده می‌شود.

سرهنگ محبی با اشاره به وضعیت آزادراه‌های منتهی به پایتخت گفت: در آزادراه قزوین–کرج نیز محدوده‌های گلشهر و پایانه شهید کلانتری با ترافیک سنگین مواجه هستند.

وی خاطرنشان کرد: در مقابل، تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و همچنین آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان گزارش شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا درباره وضعیت جوی محور‌های کشور نیز اظهار کرد: در حال حاضر محور فیروزکوه در ارتفاعات دارای مه‌گرفتگی است، اما سایر محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی بوده و شرایط تردد در آنها عادی است.

سرهنگ محبی در پایان از رانندگان خواست ضمن مدیریت زمان سفر، با رعایت فاصله طولی مناسب، پرهیز از عجله و شتاب و توجه کامل به جلو، سفری ایمن را برای خود و سایر کاربران جاده رقم بزنند.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ترافیک ترافیک نیمه‌سنگین پلیس راهور وضعیت جوی
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
بازخوانی تاریخ/ وقتی نفرت سیاسی، حرمت جنازه ها را هم شکست!
پشت پرده اختلاف عجیب قیمت گوشت در تهران؛ از گاو جوان تا گاو حذفی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پلیس راهور: همه خدمات به روال عادی بازگشت
ترافیک سنگین در هراز و محورهای ورودی تهران
چالوس یکطرفه شد+ آخرین وضعیت جاده‌ها
عامل مهم افزایش حوادث ناگوار در پایتخت چیست؟
وضعیت جاده چالوس امروز چگونه است؟
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
فوری: هم اکنون شلیک موشک از آسمان ایران
تهاجم هوایی دشمن صهیونیستی به ماهشهر
قرارگاه خاتم‌الانبیا: عملیات متوقف شد/ در صورت تداوم تجاوز پاسخ شدیدتر خواهدبود
ترامپ: نتانیاهو نباید پاسخ حملات ایران را بدهد/ بسیار به توافق با ایران نزدیک هستیم/ نباید این درگیری توافق را خراب کند!
اتوبان تهران - قم شیشه‌ای شد
هشدار رضایی: امشب اسرائیل را می‌زنیم
احتمال حمله قریب الوقوع موشکی ایران به اسرائیل؛ آسمان ایران کلیر شد
مراحل و هزینه شیوه تمدید گواهینامه
چرا ایران به اسرائیل حمله کرد؟ / مختصات معادله جدید ایران برای منطقه
حمله اسرائیل به اهدافی در تهران و غرب ایران
ادغام حشدالشعبی در نیرو‌های مسلح عراق؛ گروه‌های طرفدار ایران خلع سلاح می‌شوند؟
واکنش کاخ سفید به حمله اسرائیل به ایران
اسراییل مدعی هدف قرار دادن اتاق عملیات حزب‌الله شد
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
عکس دیدنی: در این نقطه از ایران بهار تازه از راه رسیده!
اولین اجرای قیصر خواننده در ایران را ببینید  (۱۵۱ نظر)
شاخص‌های نگران‌کننده در بانک اقتصاد نوین/ مدیریت در اختیار بازنشسته‌ها؛ اقتصاد نوین به کجا می‌رود؟  (۱۳۸ نظر)
بی رغبتی زنان برای فرزندآوری بیشتر از مردان است/ تمرکز بودجه بر درمان ناباروری کارساز نیست  (۱۱۴ نظر)
معاون پزشکیان: در کجای دنیا دولت باید گاز و برق تا در خانه ببرد؟!  (۱۰۸ نظر)
شما نظر دهید: آیا فقط ۸درصد پزشکان زیرمیزی می‌گیرند؟/ جیب بیماران، یا صندوق جبران نظام سلامت؟  (۱۰۰ نظر)
لحظات حمله خواهران منصوریان به فدراسیون ووشو را ببینید  (۸۲ نظر)
امیرحسین ثابتی: آمریکا بعد از جام جهانی ایران را غزه دوم می‌کند!  (۸۰ نظر)
تصاویر شکنجه وحشیانه دو دختر توسط والدین‌شان +18  (۷۹ نظر)
روحانی و ظریف بلندگوی آمریکا و اسرائیل در ایران هستند!  (۷۸ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۷۷ نظر)
وقتی بی‌برنامگی و سختگیری به هم می‌رسند/ افزایش حقوق بازنشستگان میان دعوای تأمین اجتماعی و بانک مرکزی گم شد؟  (۷۴ نظر)
خودشیرینی «گروسی» برای اربابان؛ استاندارد دوگانه آژانس درباره حملات به تاسیسات هسته‌ای ایران و امارات  (۶۷ نظر)
ترامپ: نتانیاهو نباید پاسخ حملات ایران را بدهد/ بسیار به توافق با ایران نزدیک هستیم/ نباید این درگیری توافق را خراب کند!  (۶۲ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۶۲ نظر)
انتقاد پزشکیان از صداوسیما بدلیل سیاه‌نمایی  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005mQB
tabnak.ir/005mQB