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قطعنامه مشترک علیه ایران قطعی شد

فشار آمریکا برای ارجاع فوری پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل، به عنوان یک مصالحه، از قطعنامه حذف شده است.
کد خبر: ۱۳۷۷۷۷۲
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26278 بازدید
قطعنامه مشترک علیه ایران قطعی شد

ادعای لارنس نورمن خبرنگار وال استریت ژورنال: پیش‌نویس قطعنامه آمریکا برای نشست این هفته شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA)، که کشورهای اروپایی (E3) چندان مشتاق آن نبودند، اصلاح شده و به گفته منابع، اکنون به قطعنامه مشترک سه کشور اروپایی و آمریکا تبدیل شده است. بنابراین به احتمال زیاد تصویب خواهد شد.

بر اساس برداشت من، فشار آمریکا برای ارجاع فوری پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل، به عنوان یک مصالحه، از قطعنامه حذف شده است.

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