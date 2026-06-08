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پیام فرمانده کل ارتش در پی نقض مکرر آتش‌بس

امیر سرلشکر حاتمی: به پشتوانه شما مردم همیشه در صحنه ، بار دیگر با اعلام آمادگی کامل ارتش جمهوری اسلامی ایران ، هشدار می‌دهیم مسئولیت تجاوز رژیم صهیونیستی برعهده آمریکاست و در صورت تکرار شرارت‌های دشمن، اقدامات ما شدیدتر خواهد شد. 
کد خبر: ۱۳۷۷۷۷۰
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پیام فرمانده کل ارتش در پی نقض مکرر آتش‌بس



امیر سرلشکر حاتمی در پی نقض مکرر آتش بس توسط دشمن و صد روز مقاومت و ایستادگی ملت بزرگ ایران پیامی صادر کرد.

متن پیام امیر سرلشکر حاتمی فرمانده کل ارتش بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم 
ملتِ کشوردوست و مبعوث شده ایران عزیز!
دشمن در حالی که میانجی گفت‌و‌گوها در ایران حضور داشت بار دیگر با عهدشکنی و نقض تمامیت آتش‌بس ثابت کرد به هیچ وجه به آتش‌بس و توافق پای بند نیست.

حضور حماسی شما ملت رشید و مبعوث شده ایران در سنگر خیابان، موجب ارتقاء روحیه رزم و تراوش خونی تازه در شریان ارتش مردمی و آحاد نیروهای مسلح برای دفاع از وطن شریف اسلامی شده و فرزندان و برادران شما در صفوف مستحکم دفاعی آماده‌اند برای اعتزاز و استقلال ایران سربلند اسلامی، تا آخرین قطره خون بجنگند و جان خویش را نثار کنند. 

صد شبانه‌روز مقاومت و ایستادگی‌تان، تجلی اراده ملی، اتحاد یک ایران منسجم، فتح قله‌های تاب‌آوری و پیام روشن همدلی و اتحاد مقدس، تحت رهبری و فرماندهی امام خامنه ای ( مدظله العالی) و پاسخ قاطع ایران یکپارچه به دشمنان غداری است که استقلال و تمامیت ارضی این سرزمینِ پاک و عزت و امنیت مردم شریفمان را نشانه رفته‌اند. 

به پشتوانه شما مردم همیشه در صحنه ، بار دیگر با اعلام آمادگی کامل ارتش جمهوری اسلامی ایران ، هشدار می‌دهیم مسئولیت تجاوز رژیم صهیونیستی برعهده آمریکاست و در صورت تکرار شرارت‌های دشمن، اقدامات ما شدیدتر خواهد شد. 

سرباز اسلام؛ فدایی ایران،فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
سرلشکر امیر حاتمی

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فرمانده کل ارتش امیر سرلشکر حاتمی رژیم صهیونیستی آتش بس
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