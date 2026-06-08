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پزشکیان: برابر هیچ تهدیدی عقب‌نشینی نمی‌کنیم

مسعود پزشکیان اعلام کرد: اولویت ما امنیت ملی و آرامش مردم است با اقتدار از حقوق ملت دفاع میکنیم و در برابر هیچ تهدیدی عقب‌نشینی نخواهیم کرد.
کد خبر: ۱۳۷۷۷۶۸
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1231 بازدید
پزشکیان: برابر هیچ تهدیدی عقب‌نشینی نمی‌کنیم



به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان؛ رئیس‌جمهور اعلام کرد: اولویت ما امنیت ملی و آرامش مردم است با اقتدار از حقوق ملت دفاع میکنیم و در برابر هیچ تهدیدی عقب‌نشینی نخواهیم کرد.

دیپلماسی و دفاع دو بال قدرت ملی‌اند؛ نه میدان را ترک کرده‌ایم و نه میز مذاکره را به امید خدا با وحدت و عقلانیت ایران از این آزمون نیز سربلند عبور خواهد کرد.

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