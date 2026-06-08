مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز در نشست خبری خود در وین بدون موضع‌گیری صریح درباره حملات متجاوزانه آمریکایی ـ صهیونیستی به تاسیسات اتمی تحت پادمان ایران که به گفته تهران، همکاری ایران با آژانس را در شرایط بی‌سابقه قرار داده است، مدعی شد که آژانس به دلیل دسترسی نداشتن تقریبا یک ساله به تاسیسات اتمی اصلی ایران، در فعالیت‌های خود با شکاف مواجه است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز پس از جلسه شورای حکام آژانس در نشستی خبری خود در وین در پاسخ به سوالی درباره این که آیا از قطعنامه ضدایرانی آمریکا که طبق گزارش‌ها قرار است به شورای حکام ارائه شود، استقبال خواهد کرد یا نه؟ گفت: اصولا مدیرکل از قطعنامه‌هایی که ارائه می‌شود استقبال یا انتقاد نمی‌کند و این بر عهده کشور‌های عضو است. این قطعنامه اگر ارائه شود، توسط کشور‌ها مورد مشورت قرار خواهد گرفت.

گروسی همچنین در این نشست گفت که آژانس از ژوئن گذشته که حملات متجاوزانه آمریکایی ـ صهیونیستی علیه تاسیسات اتمی ایران برای اولین بار انجام گرفت، به تاسیسات اتمی اصلی ایران دسترسی نداشته است.

او بیان کرد: ما با شکافی حدودا یک ساله مواجهیم، چراکه جنگ ۱۲ روزه در ۱۲ یا ۱۳ ژوئن سال گذشته (۲۰۲۵) آغاز شد و ما از آن موقع که تقریبا یک سال می‌شود، به تاسیسات اتمی اصلی دسترسی نداشته‌ایم.

به گفته کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه ایران، «ابهام»، «فقدان دسترسی» و «از دست رفتن پیوستگی دانش» که گروسی در ارتباط با فعالیت ایران در آژانس به آن اشاره دارد، وضعیتی است که «در خلأ ایجاد نشده است. بلکه به خاطر آن ایجاد شده که تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان، هدف حملات نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل قرار گرفتند.

معاون وزیر خارجه ایران گفته است: مدیرکل آژانس نشان داد کاملا در اختیار آمریکا و غرب است و متاسفانه هیچ‌گاه این حملات را محکوم نکرد.

غریب آبادی تاکید کرد که نمی‌توان منشأ اختلال را نادیده گرفت و سپس پیامد همان اختلال را علیه ایران صورت‌بندی کرد.»