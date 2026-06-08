نبض خبر
سرعت شگفت انگیز اصابت موشکهای مرموز ایران به اسرائیل
سرعت شگفت انگیز اصابت موشکهای مرموز ایران به مواضع رژیم اسرائیل طی عملیات نصر را میبینید.
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برچسبها:نبض خبر حمله موشکی ایران به اسرائیل عملیات نصر ویدیو
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انتشار یافته: ۱۳
وااااایی
خیلی سریع بود
رو آسمون اونجور دیده بشه خیلی سریعه
ایول مهندسای ایران
خیلی سریع بود
رو آسمون اونجور دیده بشه خیلی سریعه
ایول مهندسای ایران
تابناک بذار یه چی بهت بگم
با حمله موشکی نمیشه جلو اسراییل را گرفت
باید هسته سران افراطیشون از داخل اسراییل پاشیده بشه
ایدش از من
راه حلش با تو
با حمله موشکی نمیشه جلو اسراییل را گرفت
باید هسته سران افراطیشون از داخل اسراییل پاشیده بشه
ایدش از من
راه حلش با تو
با دیدن این ویدئو واقعا به خیلی چیزا پی بردیم. مرسی تابناک از این هم زحمتی که میکشی