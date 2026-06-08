در تداوم محاصره دریایی ایران، سنتکام با انتشار ویدیویی مدعی شد که جنگنده...

با وجود تعیین خط قرمز حمله به جنوب لبنان به عنوان نقض آتش بس از سوی...

منابع عراقی از حملات پهپادی به مقرهای تروریست‌های تجزیه طلب در اربیل...

تصاویر ضربات سهمگین وزارت اطلاعات به چهار هسته تروریستی تکفیری و اجساد و...