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تعداد بازدید : 17168
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کد خبر:۱۳۷۷۷۵۶
کد خبر:۱۳۷۷۷۵۶
19071 بازدید
نظرات: ۱۳
نبض خبر

سرعت شگفت انگیز اصابت موشک‌های مرموز ایران به اسرائیل

سرعت شگفت انگیز اصابت موشک‌های مرموز ایران به مواضع رژیم اسرائیل طی عملیات نصر را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر حمله موشکی ایران به اسرائیل عملیات نصر ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
9
37
پاسخ
فتاح
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
1
3
پاسخ
الله اکبر شگفت زده شدم !!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
1
2
پاسخ
عالیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
1
2
پاسخ
وااااایی

خیلی سریع بود

رو آسمون اونجور دیده بشه خیلی سریعه

ایول مهندسای ایران
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
1
3
پاسخ
تابناک بذار یه چی بهت بگم
با حمله موشکی نمیشه جلو اسراییل را گرفت
باید هسته سران افراطیشون از داخل اسراییل پاشیده بشه
ایدش از من
راه حلش با تو
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۸:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
1
2
پاسخ
چوب خدا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
1
2
پاسخ
موشک سازی اگه دست ایران‌خودرو بود چی می شد ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
1
3
پاسخ
ماشالله ، خدا قوت
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
0
2
پاسخ
با دیدن این ویدئو واقعا به خیلی چیزا پی بردیم. مرسی تابناک از این هم زحمتی که میکشی
ناشناس
|
United States of America
|
۱۹:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
1
2
پاسخ
قدرت تخریب مهمه
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