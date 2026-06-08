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فوری: ایران عملیات علیه اسراییل را متوقف کرد

قرارگاه خاتم‌الانبیا: پاسخی دردناک به رژیم داده شد و توقف عملیات نیروهای مسلح اعلام می‌گردد
کد خبر: ۱۳۷۷۷۵۵
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26144 بازدید
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فوری: ایران عملیات علیه اسراییل را متوقف کرد



به گزارش تابناک؛ قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) اعلام کرد: در پی تجاوزات و شرارت‌های رژیم سفاک صهیونیستی در جنوب لبنان و منطقه ضاحیه که با حمایت آمریکای جنایتکار صورت گرفت، نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در راستای حمایت از مردم مظلوم لبنان، پاسخی دردناک به این رژیم دادند.

پاسخی که رژیم جعلی صهیونیستی و حامیان آن باید از آن درس عبرت گرفته باشند. 

بر این اساس، توقف عملیات نیروهای مسلح اعلام می‌گردد؛ اما تاکید می‌شود که در صورت تداوم تجاوزات و شرارت‌ها، از جمله در جنوب لبنان، اقدامات بسیار شدیدتر و کوبنده‌تر از قبل در راه خواهد بود.

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قرارگاه خاتم الانبیا توقف عملیات لبنان نیروهای مسلح رژیم صهیونیستی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۷۳
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
130
54
پاسخ
تا زمان توقف حملات اسراییل به لبنان باید حملات به اسراییل رو ادامه بدیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
104
68
پاسخ
همان اندازه که اسراییل خسارت زده شما باید دوبرابر خسارت بزنید دندون های ای سگ هار بنیامین نتانیاهو باید شکسته بشه وگرنه همین آش و همین کاسه
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# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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