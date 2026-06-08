فوری: ایران عملیات علیه اسراییل را متوقف کرد





به گزارش تابناک؛ قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) اعلام کرد: در پی تجاوزات و شرارت‌های رژیم سفاک صهیونیستی در جنوب لبنان و منطقه ضاحیه که با حمایت آمریکای جنایتکار صورت گرفت، نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در راستای حمایت از مردم مظلوم لبنان، پاسخی دردناک به این رژیم دادند.



پاسخی که رژیم جعلی صهیونیستی و حامیان آن باید از آن درس عبرت گرفته باشند.



بر این اساس، توقف عملیات نیروهای مسلح اعلام می‌گردد؛ اما تاکید می‌شود که در صورت تداوم تجاوزات و شرارت‌ها، از جمله در جنوب لبنان، اقدامات بسیار شدیدتر و کوبنده‌تر از قبل در راه خواهد بود.