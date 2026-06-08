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رانندگی کودک ۹ ساله با کامیون در آزادراه قم–کاشان

رئیس پلیس راه استان قم از شناسایی و توقیف یک دستگاه کامیون خاور خبر داد که توسط کودکی ۹ ساله در آزادراه قم–کاشان هدایت می‌شد.
کد خبر: ۱۳۷۷۷۵۴
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7890 بازدید
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رانندگی کودک ۹ ساله با کامیون در آزادراه قم–کاشان

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ رئیس پلیس راه استان قم از شناسایی و توقیف یک دستگاه کامیون خاور خبر داد که توسط کودکی ۹ ساله در آزادراه قم–کاشان هدایت می‌شد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ روح‌الله شاکری رئیس پلیس راه استان قم در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: بامداد امروز مأموران پلیس راه استان هنگام گشت‌زنی در آزادراه قم–کاشان به یک دستگاه کامیون خاور مشکوک شدند. نحوه حرکت نامتعارف و لرزش‌های خودرو این احتمال را ایجاد کرد که راننده دچار خواب‌آلودگی یا عدم کنترل وسیله نقلیه شده باشد.

وی افزود: مأموران پس از صدور فرمان ایست و نزدیک شدن به خودرو، با صحنه‌ای غیرمنتظره مواجه شدند. در بررسی اولیه مشخص شد راننده کامیون یک کودک ۹ ساله است که پشت فرمان نشسته و برای مشاهده مسیر ناچار بوده خود را از روی صندلی بالا بکشد.

رئیس پلیس راه استان قم ادامه داد: بررسی‌های اولیه نشان داد این کودک در حالی پشت فرمان قرار گرفته که پدرش در صندلی شاگرد حضور داشته و کامیون حدود ۵ کیلومتر در آزادراه تردد کرده و حتی اقدام به سبقت از چند خودرو نیز کرده است.

سرهنگ شاکری با بیان اینکه این رفتار می‌توانست جان سرنشینان خودرو و سایر کاربران جاده را با خطر جدی مواجه کند، گفت: خوشبختانه این اقدام پرخطر پیش از وقوع هرگونه حادثه توسط مأموران پلیس متوقف شد.

براساس گزارش پلیس، وی خاطرنشان کرد: برابر مقررات، برای پدر این کودک به دلیل واگذاری وسیله نقلیه به فرد فاقد گواهینامه و به خطر انداختن امنیت ترافیکی و جان شهروندان پرونده قضایی تشکیل و وی به مرجع قضایی معرفی شد. همچنین کامیون مربوطه تا تعیین تکلیف قانونی به پارکینگ منتقل شد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱۵
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۴:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
5
52
پاسخ
باید پدرشو بندازن زندان با جان مردم بازی نکنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
وقتی سایپا و ایران خودرو لگن دست ملت می دهند، بهتر از این نمی شود. خودروی داخلی کیفیت ندارد
محمد مهدی افشاری ابرغان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
7
15
پاسخ
به نظرم، واردات خودرو، چه سبک و چه سنگین، باید آزاد شود و مردم خودروهای با کیفیت سوار شوند. لیاقت ما این خودروها نیست. این خودرو برای عهد هیتلر است و باید در موزه باشد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
7
20
پاسخ
حداقل 10 سال حبس ابد .. حداقل.. برا هردو
خدابه مردم رحم کرد دم نیروی انتظامی گرم
قارنعلی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
0
0
پاسخ
اولا این بچه دنده خاور را نمی تونه جا بزنه
دوما یه مدتی هست که بی قانونی در شهر ها و جاده ها بی داد می کند
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