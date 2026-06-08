تمجید حماس از پاسخ ایران و یمن به اسراییل

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ جنبش حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد: ما از پاسخ ایران و یمن به رژیم صهیونیستی به خاطر جنایاتش علیه لبنان قدردانی می‌کنیم. با توجه به جنایات اشغالگران صهیونیستی و تجاوزات مداوم آنها علیه مردم ما در غزه، کرانه باختری و قدس اشغالی و مردم لبنان، تلاش برای توقف این تجاوز صهیونیستی و جنایات مداوم آن به یک اولویت فوری تبدیل شده است. این امر مستلزم همبستگی طرف‌های مختلف در منطقه و جهان است، زیرا مشخص شده است که رژیم صهیونیستی و رفتار متجاوزانه آن منشأ همه تنش‌ها در منطقه و پیامد‌های خطرناک آن بر عرصه بین‌المللی است.

طبق گزارش خبرگزاری فلسطینی شهاب، این جنبش فلسطینی افزود: اشغالگران با تجاوز مداوم خود به غزه، لبنان و ایران و با خیانت و نقض مکرر تعهدات و نقض توافق‌نامه‌هایی که امضا می‌کنند، ثابت کرده‌اند که رژیمی هستند که به هیچ عهد و پیمانی احترام نمی‌گذارند و به هیچ تفاهمی پایبند نیستند. این مسئله نشان می‌دهد سیاست‌های تجاوزکارانه آنها تهدیدی دائمی برای امنیت و ثبات منطقه است.

در بیانیه این جنبش آمده است: تجاوز صهیونیستی علیه غزه، لبنان و ایران تنها این طرف‌ها را هدف قرار نمی‌دهد بلکه حمله‌ای به کل امت و توانمندی‌های آن است. این امر مستلزم آن است که همه امت در مقابله با این حملات مداوم متحد شوند و برای مهار تجاوزات آن تلاش کنند.

«باسم نعیم» عضو دفتر سیاسی حماس نیز گفت: حمله ایران به اراضی اشغالی در واکنش به بمباران ضاحیه بیروت یک اتفاق گذرا در یک نبرد موجودیتی نیست بلکه منعکس‌کننده تحولات بزرگ در معادلات نزاع و تثبیت قواعد درگیری جدید است.

وی افزود: دشمن دیگر صاحب دست برتر نیست که بتواند با حمایت آمریکا هر کاری که بخواهد انجام دهد. اگر این لحظه را به خوبی مدیریت کنیم، آینده برای منطقه و امت اسلامی آینده بهتری خواهد بود.