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ادعای تازه ترامپ درباره آتش‌بس ایران و اسراییل

ترامپ: هر دو طرف، اسرائیل و ایران، به دنبال آتش‌بس فوری هستند! مذاکرات نهایی در مورد «صلح» در حال انجام است، هرچند ممکن است جهالت یا حماقتی مانع آن شود. 
کد خبر: ۱۳۷۷۷۵۰
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6010 بازدید
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۴

ادعای تازه ترامپ درباره آتش‌بس ایران و اسراییل



به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ در تروث سوشال نوشت: هر دو طرف، اسرائیل و ایران، به دنبال آتش‌بس فوری هستند! مذاکرات نهایی در مورد «صلح» در حال انجام است، هرچند ممکن است جهالت یا حماقتی مانع آن شود. 

محاصره تا زمان دستیابی به «توافق نهایی» با تمام قوا و به قوت خود باقی خواهد ماند. اوضاع باید به سرعت پیش برود.

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دونالد ترامپ ایران اسراییل آتش بس توافق نهایی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
4
29
پاسخ
حالم دیگه از مدل حرف زدنت به هم میخوره
چرت و پرت ، درهم برهم ، دروغ و هر لحظه یه حرف زدن
پاسخ ها
فریاد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
اخه این بیشرف مجری دستورات اربابای پشت پرده اش است سگ زرد دست اموز
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
از اول هم همینجور حرف میزد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
1
12
پاسخ
پیریی و سن بالا و هزار بدبختی که درگیر شده
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# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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