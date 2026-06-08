ادعای تازه ترامپ درباره آتشبس ایران و اسراییل
ترامپ: هر دو طرف، اسرائیل و ایران، به دنبال آتشبس فوری هستند! مذاکرات نهایی در مورد «صلح» در حال انجام است، هرچند ممکن است جهالت یا حماقتی مانع آن شود.
کد خبر: ۱۳۷۷۷۵۰| |
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به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ در تروث سوشال نوشت: هر دو طرف، اسرائیل و ایران، به دنبال آتشبس فوری هستند! مذاکرات نهایی در مورد «صلح» در حال انجام است، هرچند ممکن است جهالت یا حماقتی مانع آن شود.
محاصره تا زمان دستیابی به «توافق نهایی» با تمام قوا و به قوت خود باقی خواهد ماند. اوضاع باید به سرعت پیش برود.
گزارش خطا
ترامپ: نتانیاهو نباید پاسخ حملات ایران را بدهد/ بسیار به توافق با ایران نزدیک هستیم/ نباید این درگیری توافق را خراب کند!
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حالم دیگه از مدل حرف زدنت به هم میخوره
چرت و پرت ، درهم برهم ، دروغ و هر لحظه یه حرف زدن
چرت و پرت ، درهم برهم ، دروغ و هر لحظه یه حرف زدن
پاسخ ها
فریاد| |
۱۴:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
ناشناس| |
۱۴:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
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