ترامپ: هر دو طرف، اسرائیل و ایران، به دنبال آتش‌بس فوری هستند! مذاکرات نهایی در مورد «صلح» در حال انجام است، هرچند ممکن است جهالت یا حماقتی مانع آن شود.





به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ در تروث سوشال نوشت: هر دو طرف، اسرائیل و ایران، به دنبال آتش‌بس فوری هستند! مذاکرات نهایی در مورد «صلح» در حال انجام است، هرچند ممکن است جهالت یا حماقتی مانع آن شود.



محاصره تا زمان دستیابی به «توافق نهایی» با تمام قوا و به قوت خود باقی خواهد ماند. اوضاع باید به سرعت پیش برود.