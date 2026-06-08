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ضربه سنگین وزارت اطلاعات؛ دستگیری ۱۹ تروریست

انهدام ۴ هسته عملیاتی گروهک تروریستی-تکفیری با دستگیری ۱۹ تروریست و هلاکت ۵ نفر از آنان
کد خبر: ۱۳۷۷۷۴۴
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ضربه سنگین وزارت اطلاعات؛ دستگیری ۱۹ تروریست

 

به گزارش تابناک؛ وزارت اطلاعات اعلام کرد: به استحضار ملت شریف ایران اسلامی می‌رساند با مجاهدت‌های خاموش سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره‌کل اطلاعات سیستان و بلوچستان و با بهره‌گیری ازگزارش‌های مردمی، ۵ نفر از عوامل هسته‌های عملیاتی وابسته به گروهک‌های تروریستی-تکفیری و یک تیم اشرار در جنوب شرق کشور به هلاکت رسیده و ۱۹ تروریست بازداشت شدند.

در جریان این سلسله عملیات‌ها، یک سرباز گمنام امام زمان (عج) با انفجار انتحاری یکی از تروریست‌ها به شهادت رسیده و یک نفر دیگر مجروح شد.

خلاصه موارد اشاره شده به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

۱. هسته‌ی عملیاتی یک گروهک تروریستی-تکفیری فعال در جنوب‌شرق کشور که قصد اقدام تروریستی در عمق کشور را داشت، با هم‌افزایی اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در ادارات‌کل اطلاعات استان‌های سیستان و بلوچستان، یزد و سمنان، در دشت دامغان غافلگیر شده و سه تن از اعضای این گروهک تروریستی دستگیر شدند. از مخفیگاه تروریست‌ها در شهر زاهدان، بیش از بیست سازه انفجاری که برای انجام سلسله عملیات‌های خرابکارانه در نقاط مختلف کشور آماده شده بود، با همکاری نیرو‌های جان برکف فراجا کشف و ضبط گردید. دو تن دیگر از عناصر گروهک مذکور نیز در مخفیگاه خود در استان سیستان و بلوچستان به دام افتادند. تروریست‌های دستگیر شده دوره‌های آموزش بمب‌سازی را در یکی از کشور‌های همسایه گذرانده و برای انجام سلسله اقدامات تروریستی وارد کشور شده بودند.

۲- هلاکت سر باند ناامنی‌ها ودستگیری سه نفر از اعضای باند شرارت در جنوب استان و کشف و ضبط سلاح و مهمات مربوطه؛ در پی اقدام اطلاعاتی و عملیاتی مشترک توسط سربازان‌گمنام امام زمان (عج) و غیورمردان فراجای استان، شرور سابقه‌دار بنام ایرج بامری به هلاکت رسیده و سه نفر از اعضای باند دستگیر شدند.

۳- انهدام سه هسته عملیاتی مترصد گروهک‌های تروریستی-تکفیری وابسته به دشمن آمریکایی-صهیونی در جنوب شرق کشور؛ طی سلسله عملیات‌های پیش دستانه‌ی سربازان‌گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان، سه هسته‌ی سازمان یافته و مترصد گروهک‌های تروریستی-تکفیری وابسته به سرویس،‌های جاسوسی دشمن آمریکایی-صهیونی شناسایی و پیش از هرگونه اقدام ایذایی، یازده نفر از عناصر عملیاتی و پشتیبانی این هسته‌ها بازداشت شدند. این مزدوران که تحت پوشش گروهک‌های تروریستی تکفیری مستقر در منطقه فعالیت می‌کردند، در پوشش‌های مختلف وارد کشور شده و ماموریت اجرای عملیات انفجاری، ترور و ایجاد ناامنی در حوزه شهرستان‌های جنوب استان سیستان و بلوچستان، جمع آوری اطلاعات زیرساخت‌ها و مراکز اقتصادی بندر چابهار را برعهده داشتند. از این مزدوران مقادیر قابل توجهی سلاح‌های سبک (انواع کلت کمری) و نیمه سنگین (دوشیکا)، تجهیزات انفجاری، ادوات عملیاتی و... کشف و ضبط گردید. تعدادی از مزدوران بازداشت شده از اتباع بیگانه هستند.

۴. به هلاکت رسیدن ۴ نفر از اعضای هسته گروهک‌های تروریستی-تکفیری در کمین سربازان گمنام امام زمان (عج)؛

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وزارت اطلاعات سربازان گمنام امام زمان هلاکت انفجار تروریست انتحاری
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