سازمان اطلاعات سپاه اعلام کرد: هرگونه همکاری با دشمن از جمله تهیه و ارسال فیلم و عکس اقدامی مجرمانه محسوب شده و با مرتکبان برابر قانون در زمان جنگ، برخورد خواهد شد.

به گزارش تابناک؛ سازمان اطلاعات سپاه اعلام کرد: مطابق قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونی هرگونه همکاری با دشمن از جمله تهیه و ارسال فیلم و عکس اقدامی مجرمانه محسوب شده و با مرتکبان برابر قانون در زمان جنگ، برخورد خواهد شد. سازمان اطلاعات سپاه از همه مردم مقاوم ایران خواسته عناصر وطن فروشی که با دشمن همکاری می‌کنند را از طریق سامانه تلفنی ۱۱۴ یا دستیار (ربات) این سامانه در پیام‌رسان‌های ایتا و روبیکا به نشانی @jasosyab معرفی کنند.