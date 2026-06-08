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واکنش ترامپ به درگیری بین ایران و اسراییل

ترامپ: اسرائیل و ایران باید فوراً «شلیک به‌سمت همدیگر» را متوقف کنند.
کد خبر: ۱۳۷۷۷۳۴
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5280 بازدید
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۶
واکنش ترامپ به درگیری بین ایران و اسراییل

به گزارش تابناک؛ دوتالد ترامپ در توییتی نوشت: اسرائیل و ایران باید فوراً «شلیک به‌سمت همدیگر» را متوقف کنند.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
2
32
پاسخ
کلا داره فیلم بازی میکنه قمارباز متوهم فریبکار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
3
28
پاسخ
با دروغ و فریب میخواد بگه من آدم‌خوبی هستم که اورانیوم از دستمون در بیاره بعدش به رزیم صهیونیستی میگه حالا هر کاری میخوای انجام بده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
2
11
پاسخ
خب ما نمیزنیم
اون سگ هار نتانیاهوتو قلاده شو بگیر
کوروش فرهودیان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
3
11
پاسخ
تو خوب میدانی لبنان جزوی از آتش بس بود باید جلوی این وحشی را می گرفتی تا این خونخوار مدتی دیگر صبر میکرد و آدمکشی نمی کرد احتمالا هم که به توافقی با تو نخواهیم رسید آنگاه آدمکشی را از سر میگرفت آتش بس معنی دارد خود محاصره نقض آتش بس است حالا بشین و نتیجه را ببین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
3
10
پاسخ
تو یکی خفه شو
منتظر بودیم تو بگی چکار کنیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
1
8
پاسخ
چشم عباس آقا.
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