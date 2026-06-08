واکنش ترامپ به درگیری بین ایران و اسراییل
ترامپ: اسرائیل و ایران باید فوراً «شلیک بهسمت همدیگر» را متوقف کنند.
کد خبر: ۱۳۷۷۷۳۴| |
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به گزارش تابناک؛ دوتالد ترامپ در توییتی نوشت: اسرائیل و ایران باید فوراً «شلیک بهسمت همدیگر» را متوقف کنند.
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با دروغ و فریب میخواد بگه من آدمخوبی هستم که اورانیوم از دستمون در بیاره بعدش به رزیم صهیونیستی میگه حالا هر کاری میخوای انجام بده
تو خوب میدانی لبنان جزوی از آتش بس بود باید جلوی این وحشی را می گرفتی تا این خونخوار مدتی دیگر صبر میکرد و آدمکشی نمی کرد احتمالا هم که به توافقی با تو نخواهیم رسید آنگاه آدمکشی را از سر میگرفت آتش بس معنی دارد خود محاصره نقض آتش بس است حالا بشین و نتیجه را ببین
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