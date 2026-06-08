ترامپ: اسرائیل و ایران باید فوراً «شلیک به‌سمت همدیگر» را متوقف کنند.

واکنش ترامپ به درگیری بین ایران و اسراییل

به گزارش تابناک؛ دوتالد ترامپ در توییتی نوشت: اسرائیل و ایران باید فوراً «شلیک به‌سمت همدیگر» را متوقف کنند.