نبض خبر
توجیه مارکو روبیو برای حمله به ایران: احمق نیستیم، حمله میکنیم!
مارکو روبیو درباره حملات به ایران با طرح این ادعا که ابتدا ایران درگیر شده، گفت فقط یک احمق به حمله پاسخ نمیدهد و ما احمق نیستیم و پاسخ میدهیم. با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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برچسبها:نبض خبر مارکو روبیو جنگ آمریکا و ایران تبادل آتش ویدیو
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یادتون نره آغاز گر جنگ وحشیانه علیه ایران شما جنایتکاران آمریکایی بودید!
حتما این بار تا خواسته های ایران محقق نشه رها نخواهید شد!
پس بیخود زور نزنید!!
حتما این بار تا خواسته های ایران محقق نشه رها نخواهید شد!
پس بیخود زور نزنید!!
عدم حمله به لبنان جزو شرایط آتش بس بوده و این شمایید که نقضش کردید
با یکبار تجربه تلخ و کوتاه از غربت دیدم که مهاجرها برای پذیرفته شدن از طرف جامعه میزبان دست به چه خودشیرینی ها و کاسه داغ تر از اش شدن ها که نمیزنند. نفرت انگیزه. فقط همین
مردک ابله اول تو تجاوز کردی رهبر مملکت را به همراه تعدادی دختربچه بیگناه کشتی!! حالا برای ما فلسفه می بافی؟؟؟
ای بابا ، حواست نیست آقای روبیو ، رییست گفت به اسراییل گفته جواب حمله رو نده ! 😀
ببین مردک عقده ای اتفاقا نظر ما هم همین بود به این آتش بس راضی نیستیم حمله میکنیم فقط یادت باشه که سورپریز نشی این بار جنگ فرامنطقه ای خواهد بود در مدیترانه
فقط ادبیات این دولت رو نگاه کنید .. آبرو برا امریکا نذاشتن این احمق ها .. هیچ کشوری هیچ دولتی این ادبیات رو نداره و نداشته یه مشت بی سواد قاتل شدن رییس دولت خاک برسر امریکایی ها