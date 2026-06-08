مارکو روبیو درباره حملات به ایران با طرح این ادعا که ابتدا ایران درگیر شده، گفت فقط یک احمق به حمله پاسخ نمی‌دهد و ما احمق نیستیم و پاسخ می‌دهیم. با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.