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کد خبر:۱۳۷۷۷۳۳
کد خبر:۱۳۷۷۷۳۳
8714 بازدید
نظرات: ۱۰
نبض خبر

توجیه مارکو روبیو برای حمله به ایران: احمق نیستیم، حمله می‌کنیم!

مارکو روبیو درباره حملات به ایران با طرح این ادعا که ابتدا ایران درگیر شده، گفت فقط یک احمق به حمله پاسخ نمی‌دهد و ما احمق نیستیم و پاسخ می‌دهیم. با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر مارکو روبیو جنگ آمریکا و ایران تبادل آتش ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱۶
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
19
46
پاسخ
این مارکو روبیو اصالت کوبایی داره ....عقده ای شده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
16
50
پاسخ
یادتون نره آغاز گر جنگ وحشیانه علیه ایران شما جنایتکاران آمریکایی بودید!
حتما این بار تا خواسته های ایران محقق نشه رها نخواهید شد!
پس بیخود زور نزنید!!
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۳:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
23
45
پاسخ
عدم حمله به لبنان جزو شرایط آتش بس بوده و این شمایید که نقضش کردید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۴:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
9
30
پاسخ
با یکبار تجربه تلخ و کوتاه از غربت دیدم که مهاجرها برای پذیرفته شدن از طرف جامعه میزبان دست به چه خودشیرینی ها و کاسه داغ تر از اش شدن ها که نمیزنند. نفرت انگیزه. فقط همین
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۴:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
16
34
پاسخ
مردک ابله اول تو تجاوز کردی رهبر مملکت را به همراه تعدادی دختربچه بیگناه کشتی!! حالا برای ما فلسفه می بافی؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۴:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
11
35
پاسخ
سگ هار
جنگ طلب های کاخ سفید
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۴:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
9
30
پاسخ
ای بابا ، حواست نیست آقای روبیو ، رییست گفت به اسراییل گفته جواب حمله رو نده ! 😀
کوروش فرهودیان
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۴:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
12
24
پاسخ
ببین مردک عقده ای اتفاقا نظر ما هم همین بود به این آتش بس راضی نیستیم حمله میکنیم فقط یادت باشه که سورپریز نشی این بار جنگ فرامنطقه ای خواهد بود در مدیترانه
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۴:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
6
22
پاسخ
فقط ادبیات این دولت رو نگاه کنید .. آبرو برا امریکا نذاشتن این احمق ها .. هیچ کشوری هیچ دولتی این ادبیات رو نداره و نداشته یه مشت بی سواد قاتل شدن رییس دولت خاک برسر امریکایی ها
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۵:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
4
9
پاسخ
ایم مصاحبه مال خیلی وقت پیشه نه الان بخاطر درگیری بین کشتی های در دریا گفت
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