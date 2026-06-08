به گزارش تابناک، این مقام مسئول در آبفا در نشست خبری با بیان اینکه با نزدیک شدن به فصل گرم سال شاهد کاهش ۲۵ لیتری سرانه مصرف بوده‌ایم و این امید ایجاد شد که در کنار اقدامات فنی، برنامه‌های فرهنگی و ظرفیت مدیریت مصرف وجود دارد، اظهارداشت: باید همچنان نسبت به تداوم مدیریت مصرف تا رسیدن به سرانه مصرف ۱۳۰ لیتر در پایتخت اقدام کنیم که تحقق این مسیر با همراهی مردم سخت نیست. ابتدای سال ۱۴۰۴؛ ۲۹ درصد مشترکان جزء خوش‌مصرف‌ها بوده اند. با پایش صورت گرفته این میزان در اسفندماه به ۴۰ درصد و در ۱۵ خرداد سال‌جاری به ۵۰ درصد رسیده است.

سخنگوی آبفای تهران با بیان اینکه همراهی مردم ما را از شرایط شکننده عبور داد، ابراز امیدواری کرد که بدمصرف‌ها و پرمصرف‌ها میزان مصرف را کاهش دهند. رویکرد ما حرکت به سمت هم افزایی و دعوت به مصرف منصفانه و هوشمندانه است چراکه مردم شریک استراتژیک ما هستند هرجا مردم همراه بودند برنامه های کاهش مصرف محقق شده است.

وی با بیان اینکه ما با سرانه ۱۳۰ لیتر؛ ۶۵ لیتر فاصله داریم، گفت: کاهش این میزان مصرف در گام اول براحتی میسر نیست، به شهروندان پرمصرف استفاده ار ابزارهای کاهنده را پیشنهاد دادیم و دستگاه‌های اداری و اجرایی را الزام به استفاده از ابزارهای کاهنده کردیم. دستگاه‌های اداری و اجرایی ملزم به کاهش ۲۵ درصدی نسبت به مدت مشابه شده اند حتی ممنوعیت استفاده از آب نما و فواره به ادارات ابلاغ شد.

سخنگوی آبفای تهران با اعلام اینکه برنامه‌ای برای نوبت بندی آب نداریم، تاکید کرد: امیدواریم با همراهی مردم از تابستان بدون مخاطره عبور کنیم.