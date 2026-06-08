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اعلام دکترین دفاعی جدید ایران در منطقه

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام: این اقدام پیام روشنی داشت که چنانچه تعرض به یکی از اضلاع محور مقاومت صورت پذیرد، پاسخی فراتر از مرزهای جغرافیایی در پی خواهد داشت و معادلات منطقه را دگرگون خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۷۷۷۳۰
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3085 بازدید
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۴

اعلام دکترین دفاعی جدید ایران در منطقه



به گزارش تابناک؛ آیت الله آملی لاریجانی؛ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به حملات ایران به رژیم صهیونیستی در صفحه شخصی خود نوشت: حمله ایران در دفاع از لبنان، صرفاً یک پاسخ نظامی نبود؛ بلکه اعلام رسمی یک دکترین راهبردی بود.

این اقدام پیام روشنی داشت که چنانچه تعرض به یکی از اضلاع محور مقاومت صورت پذیرد، پاسخی فراتر از مرزهای جغرافیایی در پی خواهد داشت و معادلات منطقه را دگرگون خواهد کرد.

همزمان، ایران آشکار ساخت که هرگونه گسترش درگیری یا تعرض به زیرساخت‌های حیاتی کشور، با پاسخی فراگیر و بازدارنده مواجه خواهد شد؛ پاسخی که دامنه آن می‌تواند تمامی بازیگران حامی این تقابل را در برگیرد.

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برچسب ها
آیت‌الله آملی‌لاریجانی مجمع تشخیص مصلحت نظام رژیم صهیونیستی پاسخ نظامی سیاست دفاعی محور مقاومت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
10
9
پاسخ
عالی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
8
8
پاسخ
همین سیاست درسته
بازدارندگی با اِعمال قدرت حاصل میشه؛ نه ترس و انفعال!
پاسخ ها
اتحاد رمز پیروزی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
خویشتنداری از ترس نبود ایران به این خاطر خویشتنداری کرد که در صحنه بین المللی چهره بدی نداشته باشد و چهره خوبی داشته باشد ولی حالا شرایط طوری شده که نباید به اظهار نظر کشورهای دیگر توجه کرد دیگر مهم نیست که در مورد ما چه بگویند مهم پیروزی هست
اتحاد رمز پیروزی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
5
6
پاسخ
محور مقاومت باید متحد و یکپارچه در کنار هم بجنگند تا به پیروزی برسند و هدف را این بار نه دفاع از خود بلکه شکست کامل اسراییل قرار دهند و به کمک هم منطقه را از وجود دو رژیم تروریستی اسراییل و آمریکا پاکسازی کنند
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# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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