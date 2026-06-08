اعلام دکترین دفاعی جدید ایران در منطقه
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام: این اقدام پیام روشنی داشت که چنانچه تعرض به یکی از اضلاع محور مقاومت صورت پذیرد، پاسخی فراتر از مرزهای جغرافیایی در پی خواهد داشت و معادلات منطقه را دگرگون خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۷۷۷۳۰| |
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به گزارش تابناک؛ آیت الله آملی لاریجانی؛ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به حملات ایران به رژیم صهیونیستی در صفحه شخصی خود نوشت: حمله ایران در دفاع از لبنان، صرفاً یک پاسخ نظامی نبود؛ بلکه اعلام رسمی یک دکترین راهبردی بود.
این اقدام پیام روشنی داشت که چنانچه تعرض به یکی از اضلاع محور مقاومت صورت پذیرد، پاسخی فراتر از مرزهای جغرافیایی در پی خواهد داشت و معادلات منطقه را دگرگون خواهد کرد.
همزمان، ایران آشکار ساخت که هرگونه گسترش درگیری یا تعرض به زیرساختهای حیاتی کشور، با پاسخی فراگیر و بازدارنده مواجه خواهد شد؛ پاسخی که دامنه آن میتواند تمامی بازیگران حامی این تقابل را در برگیرد.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۴
همین سیاست درسته
بازدارندگی با اِعمال قدرت حاصل میشه؛ نه ترس و انفعال!
بازدارندگی با اِعمال قدرت حاصل میشه؛ نه ترس و انفعال!
پاسخ ها
اتحاد رمز پیروزی| |
۱۴:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
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