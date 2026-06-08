ادعای شهربانو منصوریان با انتشار این تصویر
شهربانو منصوریان با انتشار تصویری مدعی شد: رئیس فدراسیون با چاقو به قهرمان جهان حمله کرد.
کد خبر: ۱۳۷۷۷۲۶| |
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به گزارش تابناک؛ شهربانو منصوریان با انتشار استوری از دست زخمی خواهرش نوشت: حمله رئیس فدراسیون به قهرمان جهان با چاقوی میوهخوری!
الهه در خانه خودش (فدراسیون ووشو) با ضرب چاقو راهی بیمارستان شد.
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غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۲۷
رییس یک فونداسیون چاقو همراه داره؟ یا شما داستان دارید
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
شمس| |
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
! فونداسیون
ناشناس| |
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
نمی توانیم نظر بدهیم.
ولی اینکه اموال دولتی را تخریب کردند
مجازات باید بشوند
ناشناس| |
۱۴:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
خود زنی کرده
چقدر این خواهرا و لات و لوت هستن
چقدر این خواهرا و لات و لوت هستن
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
محمد| |
۱۴:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
ناشناس| |
۱۵:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
خانم شما می خوای با لات بازی همه چیز را حل کنی. این حضرات را باید طوری محرومشون کرد که دیگه کسی به فکرش هم خطور نکنه این کار را بکنه.
ولی دوربین های مدار بسته چیزی دیگری می گویند!
کسی که سعی میکرد دوربین را خراب کند نمی تواند مظلوم نمایی کند
کسی که سعی میکرد دوربین را خراب کند نمی تواند مظلوم نمایی کند
خیلی جالبه این خواهران منصوریان چه گلی به سر این مملکت زدن که هروز یک خبر ازشون هست طرف با پرویی اومده دوربین فدراسیون داره میشکنه میخواد بره داخل واقعا تعجب میکنم از نحوی برخورد با این افراد
مسئولین کجان برای چی دارن حقوق می گیرن، وظیفه شون چیه؟ چرا کسی جواب نمی ده که چه اتفاقی افتاده؟ مسئولین خوابن؟
یعنی این سه تا خواهر به اندازه تختی و موحد و حمید سوریان و حسن یزدانی ، نه افتخار داشتن و نه اعتبار و نه موفقیت ولی تا دلت بخواد حاشیه درست کردن ،، اونم تو این شرایط جنگی مملکت
ریس فدراسیون تا صد سال همیچین کاری نمیکنه اینارو بندازین از تیم ملی بیرون اینا زن نیستن بخدا ابروی هرچی زن بردن
پاسخ ها
مرق| |
۱۵:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
این خواهران منصوری واقعا شورشو درآوردن ، هر روز یک حاشیه جدید ، بسه دیگه ، حال همه به هم میخوره از این مسخره بازیا
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