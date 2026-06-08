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ادعای شهربانو منصوریان با انتشار این تصویر

شهربانو منصوریان با انتشار تصویری مدعی شد: رئیس فدراسیون با چاقو به قهرمان جهان حمله کرد.
کد خبر: ۱۳۷۷۷۲۶
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8926 بازدید
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۲۷

ادعای شهربانو منصوریان با انتشار این تصویر

به گزارش تابناک؛  شهربانو منصوریان با انتشار استوری از دست زخمی خواهرش نوشت: حمله رئیس فدراسیون به قهرمان جهان با چاقوی میوه‌خوری!

الهه در خانه خودش (فدراسیون ووشو) با ضرب چاقو راهی بیمارستان شد.


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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۲۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
6
48
پاسخ
رییس یک فونداسیون چاقو همراه داره؟ یا شما داستان دارید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
متن رو نمیخونی ؟؟؟ نوشته چاقوی میوه خوری ، یعنی سر میز برای پذیرایی بوده
شمس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
متن خبر نوشته رییس فدراسیون با چاقوی میوه ای

! فونداسیون
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
چون هیچ اطلاعی از چند و چون قضیه نداریم
نمی توانیم نظر بدهیم.
ولی اینکه اموال دولتی را تخریب کردند
مجازات باید بشوند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
دقت کردید چقدر حواشی ورزشی داریم؟ چه از جانب مسئولین و چه از جانب به اصطلاح ورزشکاران؟ حیف پولی که در این وزارتخانه و فدراسیون ها صرف میشه
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
7
87
پاسخ
خود زنی کرده
چقدر این خواهرا و لات و لوت هستن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
هدفشون از شکستن دوربین همین بوده خودزنی و مظلوم نمایی
محمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
من چون اطلاع ندارم اظهار نظر نمیکنم. اما دوست عزیز، شما از کجا میدانی خودزنی کرده؟!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
۱۴:۴۳ کسی را که حساب پاک است از دوربین مداربسته چه باک است؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
3
67
پاسخ
خانم شما می خوای با لات بازی همه چیز را حل کنی. این حضرات را باید طوری محرومشون کرد که دیگه کسی به فکرش هم خطور نکنه این کار را بکنه.
سردار جنگل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
1
68
پاسخ
ولی دوربین های مدار بسته چیزی دیگری می گویند!
کسی که سعی می‌کرد دوربین را خراب کند نمی تواند مظلوم نمایی کند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
1
58
پاسخ
خیلی جالبه این خواهران منصوریان چه گلی به سر این مملکت زدن که هروز یک خبر ازشون هست طرف با پرویی اومده دوربین فدراسیون داره میشکنه میخواد بره داخل واقعا تعجب میکنم از نحوی برخورد با این افراد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
1
25
پاسخ
مسئولین کجان برای چی دارن حقوق می گیرن، وظیفه شون چیه؟ چرا کسی جواب نمی ده که چه اتفاقی افتاده؟ مسئولین خوابن؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
2
52
پاسخ
یعنی این سه تا خواهر به اندازه تختی و موحد و حمید سوریان و حسن یزدانی ، نه افتخار داشتن و نه اعتبار و نه موفقیت ولی تا دلت بخواد حاشیه درست کردن ،، اونم تو این شرایط جنگی مملکت
حمید دهقان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
1
50
پاسخ
ریس فدراسیون تا صد سال همیچین کاری نمیکنه اینارو بندازین از تیم ملی بیرون اینا زن نیستن بخدا ابروی هرچی زن بردن
پاسخ ها
مرق
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
در جامعه مردسالار نیاز به همچین زنانی هم هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
1
47
پاسخ
این خواهران منصوری واقعا شورشو درآوردن ، هر روز یک حاشیه جدید ، بسه دیگه ، حال همه به هم میخوره از این مسخره بازیا
دایی جون حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
4
16
پاسخ
ورزش ایران ملغمه ای از حب و بغض و تنگ نظری و بی قانونی است ، نه ظرفیت روز خوش داریم نه تحمل روز نا خوش . دری به تخته خورده و شلغم میرزا رئیس شده و هم ولایتی هایش را فله ای با اتوبوس به تهران آورده و به هر کس و نا کسی پست و مقام نان و آبدار داده
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