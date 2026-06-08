دادستانی کل کشور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد انتشار تصاویر و فیلم‌های مربوط به محل اصابت پرتابه‌های دشمن که به تکمیل اطلاعات مورد نیاز دشمن منجر شود، جرم محسوب می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، دادستانی کل کشور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: انتشار تصاویر و فیلم‌هایی از محل اصابت پرتابه‌های دشمن که موجب تکمیل پازل اطلاعاتی دشمن شود، مصداق جرم بوده و با عاملان انتشار این‌گونه محتواها برخورد قاطع قانونی صورت خواهد گرفت.

دادستانی کل کشور ضمن قدردانی از رویکرد مسئولانه رسانه‌ها، فعالان رسانه‌ای و انسان‌رسانه‌ها در انعکاس واقعیت‌ها، تقویت همبستگی ملی و تبیین جنایات دشمن، بر ضرورت رعایت ملاحظات امنیتی در انتشار اخبار و تصاویر تأکید کرد.

بر اساس این اطلاعیه هرگونه انتشار محتوا که به تأمین اطلاعات مورد نیاز دشمن یا تشویش اذهان عمومی منجر شود، در چارچوب قوانین و مقررات مورد پیگیری قضایی قرار خواهد گرفت.

