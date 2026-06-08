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هشدار دادستانی درباره انتشار تصاویر برخورد پرتابه‌ها

دادستانی کل کشور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد انتشار تصاویر و فیلم‌های مربوط به محل اصابت پرتابه‌های دشمن که به تکمیل اطلاعات مورد نیاز دشمن منجر شود، جرم محسوب می‌شود.
کد خبر: ۱۳۷۷۷۲۴
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هشدار دادستانی درباره انتشار تصاویر برخورد پرتابه‌ها

به گزارش تابناک به نقل از مهر، دادستانی کل کشور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: انتشار تصاویر و فیلم‌هایی از محل اصابت پرتابه‌های دشمن که موجب تکمیل پازل اطلاعاتی دشمن شود، مصداق جرم بوده و با عاملان انتشار این‌گونه محتواها برخورد قاطع قانونی صورت خواهد گرفت.

دادستانی کل کشور ضمن قدردانی از رویکرد مسئولانه رسانه‌ها، فعالان رسانه‌ای و انسان‌رسانه‌ها در انعکاس واقعیت‌ها، تقویت همبستگی ملی و تبیین جنایات دشمن، بر ضرورت رعایت ملاحظات امنیتی در انتشار اخبار و تصاویر تأکید کرد.

بر اساس این اطلاعیه هرگونه انتشار محتوا که به تأمین اطلاعات مورد نیاز دشمن یا تشویش اذهان عمومی منجر شود، در چارچوب قوانین و مقررات مورد پیگیری قضایی قرار خواهد گرفت.
 

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