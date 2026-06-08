لحظات حمله خواهران منصوریان به فدراسیون ووشو را ببینید

فیلم دوربین مداربسته از لحظه حمله‌ور شدن الهه منصوریان و شهربانو منصوریان به حوزه ریاست فدراسیون ووشو و شکستن دوربین مداربسته و درب اتاق رئیس برای ورود به اتاق ریاست را ببینید. رئیس فدراسیون بعد از حمله این خواهران فرار را بر قرار ترجیح داد و پیش از آنکه این جماعت کتکش بزنند، صحنه را ترک کرد.