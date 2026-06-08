سوت
لحظات حمله خواهران منصوریان به فدراسیون ووشو را ببینید
فیلم دوربین مداربسته از لحظه حملهور شدن الهه منصوریان و شهربانو منصوریان به حوزه ریاست فدراسیون ووشو و شکستن دوربین مداربسته و درب اتاق رئیس برای ورود به اتاق ریاست را ببینید. رئیس فدراسیون بعد از حمله این خواهران فرار را بر قرار ترجیح داد و پیش از آنکه این جماعت کتکش بزنند، صحنه را ترک کرد.
گزارش خطا
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غیر قابل انتشار: ۱۵
در انتظار بررسی: ۱۸
انتشار یافته: ۸۲
بهترین کار را کردند
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
زینال بندری| |
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
ناشناس| |
۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
بلابه دور
خدا نصیب گرگ بیابون هم نکند
ناشناس| |
۱۵:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
ناشناس| |
۱۵:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
ناشناس| |
۱۵:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
حتما باید برخورد بشه که کسی اجازه چنین اقداماتی به خودش نده
ناشناس| |
۱۵:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
نه قلچماق بازی در بیاری و احساس بروسلی بودن بهت دست بده برای گرفتن حق
حتما برخورد قانونی لازم باید با این خواهران که شرم از نام بردن به عنوان ورزشکار از اونها دارم، انجام بشه
خیلی سفت و سخت
ناشناس| |
۱۶:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
ناشناس| |
۱۸:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
شاید منصوریان الان رئیس فدراسیون جهانی ووشو بودند.
ناشناس| |
۱۸:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
ناشناس| |
۱۹:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
ناشناس| |
۱۹:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
از این پس به جای خواهران منصوریان از واژه برادران منصوریان استفاده کنید
یه محرومیت درست و حسابی کار رو درمیاره
یه محرومیت درست و حسابی کار رو درمیاره
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ناشناس| |
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
kh| |
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
بندگان خدا نیاز به معالجات جدی تحت نظر روانپزشک و بستری در بیمارستان روانی دارند!
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ناشناس| |
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
فقط زندان و جریمه سنگین و ممنوعیت فعالیت تا آدم بشن
اینا مثلا بایدالگوی نوجونای ما باشن اونم خانمها
در تنگنایِ حیرتم از نخوت رقیب
یا رب مباد آن که گدا معتبر شود
یا رب مباد آن که گدا معتبر شود
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ناشناس| |
۱۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
ناشناس| |
۱۶:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
مادام العمر محرومشون کنید تا بفهمن مملکت صاحب داره و جای این اوباش گری ها نیست
من علت نمی دونم فقط چرا شبیه لات های چال میدون را میرن اینا مثلا خانم هستن
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ناشناس| |
۱۶:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
به آدم بی اصل و نسب و بی ریشه که زیاد بها بدی میشه همین
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ناشناس| |
۱۴:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
ناشناس| |
۱۶:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸