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تعداد بازدید : 14423
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کد خبر:۱۳۷۷۷۲۲
کد خبر:۱۳۷۷۷۲۲
19601 بازدید
نظرات: ۸۲
سوت

لحظات حمله خواهران منصوریان به فدراسیون ووشو را ببینید

فیلم دوربین مداربسته از لحظه حمله‌ور شدن الهه منصوریان و شهربانو منصوریان به حوزه ریاست فدراسیون ووشو و شکستن دوربین مداربسته و درب اتاق رئیس برای ورود به اتاق ریاست را ببینید. رئیس فدراسیون بعد از حمله این خواهران فرار را بر قرار ترجیح داد و پیش از آنکه این جماعت کتکش بزنند، صحنه را ترک کرد.
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برچسب‌ها:
سوت شهربانو منصوریان الهه منصوریان فدراسیون ووشو ویدیو خواهران منصوریان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۵
در انتظار بررسی: ۱۸
انتشار یافته: ۸۲
مهدی نژاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
199
38
پاسخ
بهترین کار را کردند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
غلط کردند که دوربین را شکستند باید میدیم موضوع چیه
زینال بندری
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
به کلی از ورود به هر مکان خصوصی و عمومی ورزشی منع شوند این افراد شرور بسیار برای جامعه و حتی خودشان و خانواده خود هم خطرناک هستند اینها نباید آزادانه در جامعه تردد کنند نیاز بع معاینه و بستر در مراکز روانپزشکی دارند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
واخ واخ
بلابه دور
خدا نصیب گرگ بیابون هم نکند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
بیخود کردن این کارو کردن... اینا هیچی هم نیستن فقط حاشیه سازی بلدن... فرهنگ که نیست!!!!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
اینا باید به جرم شرارت محاکمه بشن.... زن اینقدر .... خدا نصیب نکنه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
اینا مجرمن نه ورزشکار
حتما باید برخورد بشه که کسی اجازه چنین اقداماتی به خودش نده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
به فرض حقی از کسی ضایع شده، قانون باید رسیدگی کنه
نه قلچماق بازی در بیاری و احساس بروسلی بودن بهت دست بده برای گرفتن حق
حتما برخورد قانونی لازم باید با این خواهران که شرم از نام بردن به عنوان ورزشکار از اونها دارم، انجام بشه
خیلی سفت و سخت
ناشناس
| United States of America |
۱۶:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
فاملیشون هستی؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
حق شون اگر فدراسیون ووشو ضایع نکرده بود
شاید منصوریان الان رئیس فدراسیون جهانی ووشو بودند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
از ان نترس که های و هوی دارد از آن بترس که سر به توی دارد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
معلومه خودزنی کرده بعدش که مظلوم نمایی کنن... حتما دستگاه های امنیتی و قضایی برای کار دور از شان این به اصطلاح ورزشکاران ورود کنن و بعد از برخورد جدی اعلام عمومی کنن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
خواهران منصوریان؟؟؟ بیشتر داداشام هستن با این اعتماد به نفس!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
14
174
پاسخ
از این پس به جای خواهران منصوریان از واژه برادران منصوریان استفاده کنید
یه محرومیت درست و حسابی کار رو درمیاره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
محرومیت چیه؟ زندان و مجازات
kh
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
خخخخ
میرمهنا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
13
170
پاسخ
بندگان خدا نیاز به معالجات جدی تحت نظر روانپزشک و بستری در بیمارستان روانی دارند!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
معالجه چیه بابا
فقط زندان و جریمه سنگین و ممنوعیت فعالیت تا آدم بشن
اینا مثلا بایدالگوی نوجونای ما باشن اونم خانمها
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
8
151
پاسخ
در تنگنایِ حیرتم از نخوت رقیب
یا رب مباد آن که گدا معتبر شود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
دمت گرم به جا بود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
نه خیلی بیجاست ! واقعا این شعر حافظ معنای بالاتری دارد ! بیشتر برای غرور و حسادت وزیر آب زنی بین شخصیت های اجتماعی و سیاسی کاربرد دارد ! نه این دعواهای پیش پا افتاده
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
12
145
پاسخ
مادام العمر محرومشون کنید تا بفهمن مملکت صاحب داره و جای این اوباش گری ها نیست
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
4
161
پاسخ
من علت نمی دونم فقط چرا شبیه لات های چال میدون را میرن اینا مثلا خانم هستن
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۶:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
بیشتر شبیه مردها و دارای خصوصیات مردانه هستند!!!
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
2
100
پاسخ
عجب گانگسترهایی...
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
10
167
پاسخ
به آدم بی اصل و نسب و بی ریشه که زیاد بها بدی میشه همین
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
افرین، دقیقا
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
اصل و نسب و ریشه یعنی خانواده ! به حساب و کتاب شما باشه بچه های پرورشگاهی باید همه از زندان اوین سر دربیارن نه ناو جنگی دنا !
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
6
107
پاسخ
اینهمه مشکل توی این کشور خواهران منصوریان رو کجای دلم بذارم!
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
7
155
پاسخ
وقتی الکی آدمارو بزرگ‌ میکنید و به ظرفیتشون نگاه نمیکنید نتیجه ش میشه این وحشی‌گری
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
دقیقا👏
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