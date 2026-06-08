صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

درستکار: به تمام اهداف‌مان در مغولستان رسیدیم

پژمان درستکار: سطح این مسابقات خوب بود، به‌ویژه در اوزان ۶۵ و ۸۶ کیلوگرم که با حضور کشتی‌گیران مطرح و عنوان‌دار برگزار شد. شاید تعداد نفرات شرکت‌کننده در برخی اوزان به اندازه برخی تورنمنت‌های دیگر نبود، اما از نظر فنی رقابت‌ها کیفیت بسیار بالایی داشت.
کد خبر: ۱۳۷۷۷۲۰
| |
1559 بازدید
درستکار: به تمام اهداف‌مان در مغولستان رسیدیم

به گزارش تابناک؛ پژمان درستکار، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد، پس از پایان رقابت‌های رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی در مغولستان، در گفت‌و‌گو با روابط عمومی فدراسیون کشتی اظهار داشت: سطح این مسابقات خوب بود، به‌ویژه در اوزان ۶۵ و ۸۶ کیلوگرم که با حضور کشتی‌گیران مطرح و عنوان‌دار برگزار شد. شاید تعداد نفرات شرکت‌کننده در برخی اوزان به اندازه برخی تورنمنت‌های دیگر نبود، اما از نظر فنی رقابت‌ها کیفیت بسیار بالایی داشت. امسال نیز با حضور کشتی‌گیران روس، سطح مسابقات نسبت به سال گذشته بالاتر رفته بود و شاهد مبارزات خوبی بودیم.

وی افزود: ما با چهار هدف مشخص در این رقابت‌ها حضور پیدا کردیم؛ ارزیابی نفرات مدنظر برای تیم‌های جوانان، امید، بازی‌های آسیایی و رقابت‌های قهرمانی جهان بزرگسالان، این مسابقات فرصت خوبی بود تا شرایط فنی کشتی‌گیران را مورد بررسی قرار دهیم و شناخت دقیق‌تری نسبت به نفرات و برنامه‌های پیش رو به دست آوریم. خوشبختانه در مجموع به نتایج و ارزیابی‌های مطلوبی رسیدیم و این رقابت‌ها اطلاعات ارزشمندی را در اختیار کادر فنی قرار داد.

درستکار درباره عملکرد رحمان عموزاد گفت: رحمان پس از بازی‌های کشور‌های اسلامی در هیچ میدانی حضور نداشت و در برنامه اولیه ما نیز برای اعزام به این مسابقات قرار نداشت. اما زمانی که متوجه شدیم شمیل ممدوف در این رقابت‌ها حضور دارد، تصمیم گرفتیم رحمان را نیز اعزام کنیم. او در دو مسابقه قبلی مقابل این کشتی‌گیر روس شکست خورده بود و هدف ما این بود که بار دیگر مقابل او قرار بگیرد و از نظر ذهنی و روانی این مسابقه را پشت سر بگذارد. خوشبختانه این تصمیم نتیجه بسیار خوبی داشت و رحمان بازگشت باشکوهی را رقم زد. او نشان داد وقتی غیرت، جسارت و توانایی‌های فنی در کنار هم قرار بگیرد، حتی جبران ۸ امتیاز عقب‌افتادگی نیز امکان‌پذیر است. عموزاد بار دیگر توانایی‌های خود را به نمایش گذاشت و امیدواریم امسال نیز در رقابت‌های جهانی قزاقستان موفق به تکرار مدال طلای سال گذشته شود.

درستکار درباره محمد نخودی اظهار داشت: محمد را به ۸۶ کیلوگرم آوردیم تا او را در این وزن تست کنیم و برای آینده دید بهتری داشته باشیم. واقعاً هم عملکرد خوبی داشت و عالی کشتی گرفت. نخودی نشان داد در این وزن حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. حتی احساس می‌کنم رمضانوف که تا قبل از فینال کشتی‌هایش را بدون دردسر برده بود، با دیدن شرایط نخودی احساس خطر کرد و کشتی نگرفت.

وی در خصوص سایر اوزان گفت: تعدادی از کشتی‌گیران جوان را با هدف آینده‌نگری به این مسابقات اعزام کردیم. اهورا خاطری کشتی‌های خوبی گرفت و مقابل حریف قزاقستانی بیشتر به دلیل کم‌تجربگی نتیجه را واگذار کرد. از مهدی یوسفی و ابوالفضل رحمانی انتظار بیشتری داشتیم. البته رحمانی مقابل عظمت دولتبیکوف، دارنده مدال‌های جهانی و آسیایی، عملکرد خوبی داشت، اما در ثانیه‌های پایانی برای اجرای فن اقدام کرد و غافلگیر شد. او کشتی برده را با باخت عوض کرد. مهدی یوسفی نیز در دیدار فینال عملکردی دور از انتظار داشت و با توجه به سوابق و افتخاراتش در رده‌های جوانان، امید و بزرگسالان آسیا، انتظار بیشتری از او می‌رفت.

درستکار در پایان خاطرنشان کرد: علاقه‌مند هستیم تیم را به رقابت‌های رنکینگ مجارستان نیز اعزام کنیم، اما متأسفانه شرایط دریافت ویزا دشوار شده است. با این حال به تمامی اهدافی که برای حضور در مسابقات مغولستان داشتیم دست پیدا کردیم و امیدواریم این روند ادامه‌دار باشد.

وی افزود: امسال چهار رویداد مهم شامل رقابت‌های جهانی جوانان، امید، بزرگسالان و همچنین بازی‌های آسیایی را پیش رو داریم. سال بسیار سخت و پراهمیتی در انتظار کشتی ایران است و با تمام توان و برنامه‌ریزی دقیق تلاش می‌کنیم به اهداف تعیین‌شده دست یابیم و موجب سربلندی ایران عزیز شویم.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
پژمان درستکار فدراسیون کشتی مغولستان کشتی گیران بازی های آسیایی تابناک ورزشی
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
بازخوانی تاریخ/ وقتی نفرت سیاسی، حرمت جنازه ها را هم شکست!
پشت پرده اختلاف عجیب قیمت گوشت در تهران؛ از گاو جوان تا گاو حذفی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مدل موی جدید نیمار برای حضور در جام جهانی
ادعای شهربانو منصوریان با انتشار این تصویر
نشست مشترک وزارت ورزش و کمیته المپیک
تایید مجوز حرفه‌ای ۶ باشگاه ایرانی از سوی AFC
کامل‌ترین برنامه جام جهانی ۲۰۲۶ از افتتاحیه تا فینال/ روز، ساعت و ورزشگاه میزبان + جدول اصلی مسابقات
تصاویری از تمرین تیم‌ملی در کمپ تیخوانا
خودزنی الهه منصوریان با چاقو
تصاویر فدراسیون ووشو از حمله خواهران منصوریان
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
فوری: هم اکنون شلیک موشک از آسمان ایران
تهاجم هوایی دشمن صهیونیستی به ماهشهر
قرارگاه خاتم‌الانبیا: عملیات متوقف شد/ در صورت تداوم تجاوز پاسخ شدیدتر خواهدبود
ترامپ: نتانیاهو نباید پاسخ حملات ایران را بدهد/ بسیار به توافق با ایران نزدیک هستیم/ نباید این درگیری توافق را خراب کند!
اتوبان تهران - قم شیشه‌ای شد
هشدار رضایی: امشب اسرائیل را می‌زنیم
احتمال حمله قریب الوقوع موشکی ایران به اسرائیل؛ آسمان ایران کلیر شد
مراحل و هزینه شیوه تمدید گواهینامه
چرا ایران به اسرائیل حمله کرد؟ / مختصات معادله جدید ایران برای منطقه
حمله اسرائیل به اهدافی در تهران و غرب ایران
ادغام حشدالشعبی در نیرو‌های مسلح عراق؛ گروه‌های طرفدار ایران خلع سلاح می‌شوند؟
واکنش کاخ سفید به حمله اسرائیل به ایران
اسراییل مدعی هدف قرار دادن اتاق عملیات حزب‌الله شد
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
عکس دیدنی: در این نقطه از ایران بهار تازه از راه رسیده!
اولین اجرای قیصر خواننده در ایران را ببینید  (۱۵۱ نظر)
شاخص‌های نگران‌کننده در بانک اقتصاد نوین/ مدیریت در اختیار بازنشسته‌ها؛ اقتصاد نوین به کجا می‌رود؟  (۱۳۸ نظر)
بی رغبتی زنان برای فرزندآوری بیشتر از مردان است/ تمرکز بودجه بر درمان ناباروری کارساز نیست  (۱۱۴ نظر)
معاون پزشکیان: در کجای دنیا دولت باید گاز و برق تا در خانه ببرد؟!  (۱۰۸ نظر)
شما نظر دهید: آیا فقط ۸درصد پزشکان زیرمیزی می‌گیرند؟/ جیب بیماران، یا صندوق جبران نظام سلامت؟  (۱۰۰ نظر)
لحظات حمله خواهران منصوریان به فدراسیون ووشو را ببینید  (۸۲ نظر)
امیرحسین ثابتی: آمریکا بعد از جام جهانی ایران را غزه دوم می‌کند!  (۸۰ نظر)
تصاویر شکنجه وحشیانه دو دختر توسط والدین‌شان +18  (۷۹ نظر)
روحانی و ظریف بلندگوی آمریکا و اسرائیل در ایران هستند!  (۷۸ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۷۷ نظر)
وقتی بی‌برنامگی و سختگیری به هم می‌رسند/ افزایش حقوق بازنشستگان میان دعوای تأمین اجتماعی و بانک مرکزی گم شد؟  (۷۴ نظر)
خودشیرینی «گروسی» برای اربابان؛ استاندارد دوگانه آژانس درباره حملات به تاسیسات هسته‌ای ایران و امارات  (۶۷ نظر)
ترامپ: نتانیاهو نباید پاسخ حملات ایران را بدهد/ بسیار به توافق با ایران نزدیک هستیم/ نباید این درگیری توافق را خراب کند!  (۶۲ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۶۲ نظر)
انتقاد پزشکیان از صداوسیما بدلیل سیاه‌نمایی  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005mPI
tabnak.ir/005mPI