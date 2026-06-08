پژمان درستکار: سطح این مسابقات خوب بود، به‌ویژه در اوزان ۶۵ و ۸۶ کیلوگرم که با حضور کشتی‌گیران مطرح و عنوان‌دار برگزار شد. شاید تعداد نفرات شرکت‌کننده در برخی اوزان به اندازه برخی تورنمنت‌های دیگر نبود، اما از نظر فنی رقابت‌ها کیفیت بسیار بالایی داشت.

به گزارش تابناک؛ پژمان درستکار، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد، پس از پایان رقابت‌های رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی در مغولستان، در گفت‌و‌گو با روابط عمومی فدراسیون کشتی اظهار داشت: سطح این مسابقات خوب بود، به‌ویژه در اوزان ۶۵ و ۸۶ کیلوگرم که با حضور کشتی‌گیران مطرح و عنوان‌دار برگزار شد. شاید تعداد نفرات شرکت‌کننده در برخی اوزان به اندازه برخی تورنمنت‌های دیگر نبود، اما از نظر فنی رقابت‌ها کیفیت بسیار بالایی داشت. امسال نیز با حضور کشتی‌گیران روس، سطح مسابقات نسبت به سال گذشته بالاتر رفته بود و شاهد مبارزات خوبی بودیم.

وی افزود: ما با چهار هدف مشخص در این رقابت‌ها حضور پیدا کردیم؛ ارزیابی نفرات مدنظر برای تیم‌های جوانان، امید، بازی‌های آسیایی و رقابت‌های قهرمانی جهان بزرگسالان، این مسابقات فرصت خوبی بود تا شرایط فنی کشتی‌گیران را مورد بررسی قرار دهیم و شناخت دقیق‌تری نسبت به نفرات و برنامه‌های پیش رو به دست آوریم. خوشبختانه در مجموع به نتایج و ارزیابی‌های مطلوبی رسیدیم و این رقابت‌ها اطلاعات ارزشمندی را در اختیار کادر فنی قرار داد.

درستکار درباره عملکرد رحمان عموزاد گفت: رحمان پس از بازی‌های کشور‌های اسلامی در هیچ میدانی حضور نداشت و در برنامه اولیه ما نیز برای اعزام به این مسابقات قرار نداشت. اما زمانی که متوجه شدیم شمیل ممدوف در این رقابت‌ها حضور دارد، تصمیم گرفتیم رحمان را نیز اعزام کنیم. او در دو مسابقه قبلی مقابل این کشتی‌گیر روس شکست خورده بود و هدف ما این بود که بار دیگر مقابل او قرار بگیرد و از نظر ذهنی و روانی این مسابقه را پشت سر بگذارد. خوشبختانه این تصمیم نتیجه بسیار خوبی داشت و رحمان بازگشت باشکوهی را رقم زد. او نشان داد وقتی غیرت، جسارت و توانایی‌های فنی در کنار هم قرار بگیرد، حتی جبران ۸ امتیاز عقب‌افتادگی نیز امکان‌پذیر است. عموزاد بار دیگر توانایی‌های خود را به نمایش گذاشت و امیدواریم امسال نیز در رقابت‌های جهانی قزاقستان موفق به تکرار مدال طلای سال گذشته شود.

درستکار درباره محمد نخودی اظهار داشت: محمد را به ۸۶ کیلوگرم آوردیم تا او را در این وزن تست کنیم و برای آینده دید بهتری داشته باشیم. واقعاً هم عملکرد خوبی داشت و عالی کشتی گرفت. نخودی نشان داد در این وزن حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. حتی احساس می‌کنم رمضانوف که تا قبل از فینال کشتی‌هایش را بدون دردسر برده بود، با دیدن شرایط نخودی احساس خطر کرد و کشتی نگرفت.

وی در خصوص سایر اوزان گفت: تعدادی از کشتی‌گیران جوان را با هدف آینده‌نگری به این مسابقات اعزام کردیم. اهورا خاطری کشتی‌های خوبی گرفت و مقابل حریف قزاقستانی بیشتر به دلیل کم‌تجربگی نتیجه را واگذار کرد. از مهدی یوسفی و ابوالفضل رحمانی انتظار بیشتری داشتیم. البته رحمانی مقابل عظمت دولتبیکوف، دارنده مدال‌های جهانی و آسیایی، عملکرد خوبی داشت، اما در ثانیه‌های پایانی برای اجرای فن اقدام کرد و غافلگیر شد. او کشتی برده را با باخت عوض کرد. مهدی یوسفی نیز در دیدار فینال عملکردی دور از انتظار داشت و با توجه به سوابق و افتخاراتش در رده‌های جوانان، امید و بزرگسالان آسیا، انتظار بیشتری از او می‌رفت.

درستکار در پایان خاطرنشان کرد: علاقه‌مند هستیم تیم را به رقابت‌های رنکینگ مجارستان نیز اعزام کنیم، اما متأسفانه شرایط دریافت ویزا دشوار شده است. با این حال به تمامی اهدافی که برای حضور در مسابقات مغولستان داشتیم دست پیدا کردیم و امیدواریم این روند ادامه‌دار باشد.

وی افزود: امسال چهار رویداد مهم شامل رقابت‌های جهانی جوانان، امید، بزرگسالان و همچنین بازی‌های آسیایی را پیش رو داریم. سال بسیار سخت و پراهمیتی در انتظار کشتی ایران است و با تمام توان و برنامه‌ریزی دقیق تلاش می‌کنیم به اهداف تعیین‌شده دست یابیم و موجب سربلندی ایران عزیز شویم.