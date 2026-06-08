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کد خبر:۱۳۷۷۷۱۷
کد خبر:۱۳۷۷۷۱۷
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نبض خبر

تکذیب قطع تبادل پیام با آمریکا و تمسخر ادعای ترامپ

اسماعیل بقایی هامانه سخنگوی وزارت خارجه گفت: «تبادل پیام‌ها متوقف نشده بود و حضور وزیر کشور پاکستان هم بخشی از این تبادل پیام‌ها بود... ادعای ترامپ دربارهٔ آزادنکردن اموال مسدودشدهٔ ایران ادعای مضحکی است ما از هر طرفی که نقشی در تجاوز علیه ایران نقش داشته طلبکاریم و این طلب را به هر نحو که بشود نقد خواهیم کرد. هر تفاهمی صورت بگیرد، آزادسازی منابع مسدودشدهٔ ایران جزوی از آن خواهد بود و مماشاتی در این مورد نخواهیم کرد.»
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نبض خبر ویدیو مذاکرات ایران و آمریکا آزادسازی دارایی ها اسماعیل بقایی هامانه
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