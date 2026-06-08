تکذیب خبر اصابت جنگی در محدوده البرز

معاون سیاسی و امنیتی استاندار البرز اعلام شد: خبر اصابت پرتابه ای از سوی دشمنان به استان البرز تکذیب می شود.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ معاون سیاسی و امنیتی استاندار البرز اعلام شد: خبر اصابت پرتابه ای از سوی دشمنان به استان البرز تکذیب می شود.

تا لحظه مخابره این خبر هیچ گونه انفجار بمب یا موشکی در استان البرز گزارش نشده و خبر ها صرفا حدس و گمان ناشی از شنیدن برخی صدا است.