تکذیب خبر اصابت جنگی در محدوده البرز
معاون سیاسی و امنیتی استاندار البرز اعلام شد: خبر اصابت پرتابه ای از سوی دشمنان به استان البرز تکذیب می شود.
کد خبر: ۱۳۷۷۷۱۶| |
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به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ معاون سیاسی و امنیتی استاندار البرز اعلام شد: خبر اصابت پرتابه ای از سوی دشمنان به استان البرز تکذیب می شود.
تا لحظه مخابره این خبر هیچ گونه انفجار بمب یا موشکی در استان البرز گزارش نشده و خبر ها صرفا حدس و گمان ناشی از شنیدن برخی صدا است.
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