تصاویر فدراسیون ووشو از حمله خواهران منصوریان

تصاویر ادعایی فدراسیون وشوو از آثار حمله خواهران منصوریان به دفتر رئیس فدراسیون

به گزارش تابناک؛ فدراسیون ووشو تصاویری را به عنوان آثار حمله خواهران منصوریان به دفتر رئیس فدراسیون منتشر کرد.