صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تصاویر فدراسیون ووشو از حمله خواهران منصوریان

تصاویر ادعایی فدراسیون وشوو از آثار حمله خواهران منصوریان به دفتر رئیس فدراسیون
کد خبر: ۱۳۷۷۷۱۵
| |
7125 بازدید
|
۱۷

 

به گزارش تابناک؛ فدراسیون ووشو تصاویری را به عنوان آثار حمله خواهران منصوریان به دفتر رئیس فدراسیون منتشر کرد.

 

تصاویر فدراسیون ووشو از حمله خواهران منصوریان

تصاویر فدراسیون ووشو از حمله خواهران منصوریان

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
فدراسیون ووشو خواهران منصوریان تصاویر تابناک ورزشی
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
بازخوانی تاریخ/ وقتی نفرت سیاسی، حرمت جنازه ها را هم شکست!
پشت پرده اختلاف عجیب قیمت گوشت در تهران؛ از گاو جوان تا گاو حذفی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مدل موی جدید نیمار برای حضور در جام جهانی
ادعای شهربانو منصوریان با انتشار این تصویر
نشست مشترک وزارت ورزش و کمیته المپیک
لحظات حمله خواهران منصوریان به فدراسیون ووشو را ببینید
درستکار: به تمام اهداف‌مان در مغولستان رسیدیم
استقبال مکزیکی‌ها از تیم ملی با پرچم ایران
تصاویری از تمرین تیم‌ملی در کمپ تیخوانا
خودزنی الهه منصوریان با چاقو
تایید مجوز حرفه‌ای ۶ باشگاه ایرانی از سوی AFC
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱۷
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
3
18
پاسخ
بگیرید بابا این خواهران شلافه منصوریان رو ۶ ماه بندازید زندونی جایی بلکه ادم بشن هرجای دیگه ای چنین کاری میکردن پدرشون درمی‌آوردن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
2
12
پاسخ
البته اینها می توانند مورد \یگرد قانونی قرار گیرند. وگرنه هر کسی به هر دلیلی می آید این کار ها را می کند. یک ورزشکار اول باید ادب ورزشی را یاد بگیرد. اگر حرفی هست به راهش باید زده شود. آن از فوتبال که تقریبا در هر بازی کتکاری می شود اینهم از این . باید راه های حرف زدن را برای ورزشکاران باز گذاشت و اگر این اتفاقات افتاد در این حد که طرف ورزش را ببوسد و کنار بگذارد برخورد شود. هیچ کجای دنیا این رفتارها را تحمل نمی کنند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
11
25
پاسخ
چرا به علت اشاره نمی کنید فدراسیون چه حرکتی انجام داده که موجب عصانیت این دو خواهر شده ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
11
12
پاسخ
حمله اش کجا بود ؟ تو قفسه ها ؟ من ندیدم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
16
27
پاسخ
این خواهران منصوریان دیگه شورش رو درآوردن و تو هر چیزی نظر میدهند . حالا خوبه نه قیافه دارن نه لهجه درست و حسابی این همه نطق میکنن .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
حرفتون زیبنده نیست. اگر اونها اشتباهی کردن، نباید اینجوری بهشون توهین کنید. به هرحال مدال آور ورزش ووشو هستند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
مگه انسانها رو از روی قیافه و لهجه قضاوت می کنن؟! لهجه باید چجوری باشه که شما خوشت بیاد و مورد تایید جنابعالی باشه؟! التماس تفکر.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
مدال آوردن دمشون گرم باید سنگین تر باشن حسن یزدانی هم مدال آورده و خیلی از ورزشکارهای دیگه آیا اینطوری وحشی گری درمی آورند ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
6
25
پاسخ
برادران طلبکار منصوربان! نه خواهران!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
مدال آورده اند پاداش گرفتن این جور اوباش گری ها چیه . انگار اومدن چاله میدون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
3
18
پاسخ
اون درب ضد سرقت نیست؟ خوب این تصاویر نشان می دهد که ووشو کار قابلی هستند
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
4
20
پاسخ
به طور کلی اگر قدرت همراه با عقل نباشد مایه ی دردسر خواهد بود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
5
11
پاسخ
خیلی جالب قفل رو از ریشه درآوردن. عالی بود.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
چیش عالی بود؟! شخصیت یک زن بالاتر از این جور کارهاست
کورش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
1
16
پاسخ
کسی منکر زحمات خواهران منصوریان نیست . اما دلیل نمیشه همیشه بی احترامی و درگیری بوجود بیارن
این چتدمین باره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
شما می‌دونی دلیلش چی بوده ؟! شاید اگه شما جای اونا بودی بدتر می کردی. زود قضاوت نکن.
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
فوری: هم اکنون شلیک موشک از آسمان ایران
تهاجم هوایی دشمن صهیونیستی به ماهشهر
قرارگاه خاتم‌الانبیا: عملیات متوقف شد/ در صورت تداوم تجاوز پاسخ شدیدتر خواهدبود
ترامپ: نتانیاهو نباید پاسخ حملات ایران را بدهد/ بسیار به توافق با ایران نزدیک هستیم/ نباید این درگیری توافق را خراب کند!
اتوبان تهران - قم شیشه‌ای شد
هشدار رضایی: امشب اسرائیل را می‌زنیم
احتمال حمله قریب الوقوع موشکی ایران به اسرائیل؛ آسمان ایران کلیر شد
مراحل و هزینه شیوه تمدید گواهینامه
چرا ایران به اسرائیل حمله کرد؟ / مختصات معادله جدید ایران برای منطقه
حمله اسرائیل به اهدافی در تهران و غرب ایران
ادغام حشدالشعبی در نیرو‌های مسلح عراق؛ گروه‌های طرفدار ایران خلع سلاح می‌شوند؟
واکنش کاخ سفید به حمله اسرائیل به ایران
اسراییل مدعی هدف قرار دادن اتاق عملیات حزب‌الله شد
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
عکس دیدنی: در این نقطه از ایران بهار تازه از راه رسیده!
اولین اجرای قیصر خواننده در ایران را ببینید  (۱۵۱ نظر)
شاخص‌های نگران‌کننده در بانک اقتصاد نوین/ مدیریت در اختیار بازنشسته‌ها؛ اقتصاد نوین به کجا می‌رود؟  (۱۳۸ نظر)
بی رغبتی زنان برای فرزندآوری بیشتر از مردان است/ تمرکز بودجه بر درمان ناباروری کارساز نیست  (۱۱۴ نظر)
معاون پزشکیان: در کجای دنیا دولت باید گاز و برق تا در خانه ببرد؟!  (۱۰۸ نظر)
شما نظر دهید: آیا فقط ۸درصد پزشکان زیرمیزی می‌گیرند؟/ جیب بیماران، یا صندوق جبران نظام سلامت؟  (۱۰۰ نظر)
لحظات حمله خواهران منصوریان به فدراسیون ووشو را ببینید  (۸۲ نظر)
امیرحسین ثابتی: آمریکا بعد از جام جهانی ایران را غزه دوم می‌کند!  (۸۰ نظر)
تصاویر شکنجه وحشیانه دو دختر توسط والدین‌شان +18  (۷۹ نظر)
روحانی و ظریف بلندگوی آمریکا و اسرائیل در ایران هستند!  (۷۸ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۷۷ نظر)
وقتی بی‌برنامگی و سختگیری به هم می‌رسند/ افزایش حقوق بازنشستگان میان دعوای تأمین اجتماعی و بانک مرکزی گم شد؟  (۷۴ نظر)
خودشیرینی «گروسی» برای اربابان؛ استاندارد دوگانه آژانس درباره حملات به تاسیسات هسته‌ای ایران و امارات  (۶۷ نظر)
ترامپ: نتانیاهو نباید پاسخ حملات ایران را بدهد/ بسیار به توافق با ایران نزدیک هستیم/ نباید این درگیری توافق را خراب کند!  (۶۲ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۶۲ نظر)
انتقاد پزشکیان از صداوسیما بدلیل سیاه‌نمایی  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005mPD
tabnak.ir/005mPD