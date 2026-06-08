تصاویر فدراسیون ووشو از حمله خواهران منصوریان
تصاویر ادعایی فدراسیون وشوو از آثار حمله خواهران منصوریان به دفتر رئیس فدراسیون
کد خبر: ۱۳۷۷۷۱۵| |
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به گزارش تابناک؛ فدراسیون ووشو تصاویری را به عنوان آثار حمله خواهران منصوریان به دفتر رئیس فدراسیون منتشر کرد.
گزارش خطا
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انتشار یافته: ۱۷
بگیرید بابا این خواهران شلافه منصوریان رو ۶ ماه بندازید زندونی جایی بلکه ادم بشن هرجای دیگه ای چنین کاری میکردن پدرشون درمیآوردن
البته اینها می توانند مورد \یگرد قانونی قرار گیرند. وگرنه هر کسی به هر دلیلی می آید این کار ها را می کند. یک ورزشکار اول باید ادب ورزشی را یاد بگیرد. اگر حرفی هست به راهش باید زده شود. آن از فوتبال که تقریبا در هر بازی کتکاری می شود اینهم از این . باید راه های حرف زدن را برای ورزشکاران باز گذاشت و اگر این اتفاقات افتاد در این حد که طرف ورزش را ببوسد و کنار بگذارد برخورد شود. هیچ کجای دنیا این رفتارها را تحمل نمی کنند.
چرا به علت اشاره نمی کنید فدراسیون چه حرکتی انجام داده که موجب عصانیت این دو خواهر شده ؟
این خواهران منصوریان دیگه شورش رو درآوردن و تو هر چیزی نظر میدهند . حالا خوبه نه قیافه دارن نه لهجه درست و حسابی این همه نطق میکنن .
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
ناشناس| |
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
ناشناس| |
۱۴:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
برادران طلبکار منصوربان! نه خواهران!
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
اون درب ضد سرقت نیست؟ خوب این تصاویر نشان می دهد که ووشو کار قابلی هستند
خیلی جالب قفل رو از ریشه درآوردن. عالی بود.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
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