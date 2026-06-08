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اطلاعیه سازمان حج درباره بازگشت ایرانی‌ها از عربستان

سازمان حج و زیارت اعلام کرد: با وجود محدودیت پرواز در آسمان کشور، خدمات به حجاج ایرانی در عربستان بدون وقفه ادامه دارد.
کد خبر: ۱۳۷۷۷۰۷
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اطلاعیه سازمان حج درباره بازگشت ایرانی‌ها از عربستان

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سازمان حج و زیارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «پرواز‌های بازگشت حجاج کشورمان از روز یازدهم خرداد ماه آغاز شده و بیش از نیمی از حجاج تاکنون به میهن اسلامی منتقل شده‌اند.

روند پرواز‌های حجاج در ۱۷ خرداد ماه نیز به صورت برنامه‌ریزی شده انجام شد که با نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی و حمله به بیروت و به دنبال آن پاسخ نیرو‌های مسلح کشورمان به حملات ددمنشانه، آسمان کشورمان با محدودیت پروازی مواجه است.

به آگاهی خانواده‌های محترم حجاج وملت شریف می‌رساند که با وجود محدودیت‌های ایجادشده در پرواز‌های آسمان کشور، هیچ‌گونه نگرانی در خصوص وضعیت زائران ایرانی در سرزمین وحی وجود ندارد.

تمامی حجاج ایرانی حاضر در مکه مکرمه و مدینه منوره در شرایط مناسب به سر می‌برند و خدمات اجرایی و رفاهی آنان به‌صورت کامل ومنظم در حال ارائه است.

به‌طور مستمر وضعیت زائران تحت نظارت سازمان حج قرار دارد وبرنامه‌ریزی‌های لازم برای بازگشت ایمن و منظم حجاج به کشور را دنبال می‌کنیم.

از خانواده‌های محترم زائران درخواست می‌کنیم اخبار و اطلاعیه‌های مرتبط را صرفاً از طریق مراجع رسمی پیگیری کرده و اطمینان داشته باشند که سلامت، آرامش و رفاه حجاج عزیز در اولویت کامل قرار دارد.

به فضل الهی و باتلاش شبانه‌روزی عوامل اجرایی، تمامی زائران ایرانی در امنیت و آرامش بوده و خدمات‌رسانی به آنان بدون وقفه ادامه دارد.»

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