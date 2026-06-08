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لحظات پرتاب موج تازه موشکهای ایران علیه پتروشمی حیفا
لحظات پرتاب موج تازه موشکهای ایران و اوضاع اسرائیل پس از رسیدن موشکها به بالای سر صهیونیستها در چارچوب عملیات نصر را میبینید. این پاسخ به تجاوز دشمن آمریکاییصهیونی به یکی از صنایع پتروشیمی علیه صنایع مشابه در حیفا بوده است.
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برچسبها:نبض خبر حمله موشکی ایران به اسرائیل عملیات نصر ویدیو
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بنظرم باید روش حمله را عوض کنیم
قطعا موشک هایی که شلیک میکنیم رهگیری میشوند و الکی فقط وقت و هزینه داریم میکنیم
قطعا موشک هایی که شلیک میکنیم رهگیری میشوند و الکی فقط وقت و هزینه داریم میکنیم
پاسخ ها
احمد| |
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸