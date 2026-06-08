لحظات پرتاب موج تازه موشک‌های ایران و اوضاع اسرائیل پس از رسیدن موشک‌ها به بالای سر صهیونیست‌ها در چارچوب عملیات نصر را می‌بینید. این پاسخ به تجاوز دشمن آمریکایی‌صهیونی به یکی از صنایع پتروشیمی علیه صنایع مشابه در حیفا بوده است.