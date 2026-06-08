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کد خبر:۱۳۷۷۷۰۶
کد خبر:۱۳۷۷۷۰۶
5672 بازدید
نظرات: ۴
نبض خبر

لحظات پرتاب موج تازه موشک‌های ایران علیه پتروشمی حیفا

لحظات پرتاب موج تازه موشک‌های ایران و اوضاع اسرائیل پس از رسیدن موشک‌ها به بالای سر صهیونیست‌ها در چارچوب عملیات نصر را می‌بینید. این پاسخ به تجاوز دشمن آمریکایی‌صهیونی به یکی از صنایع پتروشیمی علیه صنایع مشابه در حیفا بوده است.
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برچسب‌ها:
نبض خبر حمله موشکی ایران به اسرائیل عملیات نصر ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
7
10
پاسخ
بنظرم باید روش حمله را عوض کنیم
قطعا موشک هایی که شلیک میکنیم رهگیری میشوند و الکی فقط وقت و هزینه داریم میکنیم
پاسخ ها
احمد
| Canada |
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
نابغه زیاد رادیو اسرائیل و اینترنشنال میبینی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
4
13
پاسخ
درود بر ایران
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
6
9
پاسخ
دمه بچه های هوافضا و خاتم گرم
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