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حمله موشکی سپاه به صنایع پتروشیمی حیفا

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با موشک‌های بالستیک صنایع پتروشیمی حیفا را هدف قرار داد.
کد خبر: ۱۳۷۷۷۰۳
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3677 بازدید
حمله موشکی سپاه به صنایع پتروشیمی حیفا

به گزارش تابناک؛ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:

بسم الله قاصم الجبارین

فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم

با استعانت از خداوند قادر متعال، رزمندگان نیروی هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در پاسخ به تجاوز دشمن آمریکایی صهیونی به یکی از صنایع پتروشیمی، دقایقی پیش صنایع مشابه در حیفا را مورد حمله موشکی قرار دادند.

اخطار می کنیم؛ دشمن صهیونیستی با اقدام علیه اهداف غیر نظامی و هدف قرار دادن صنایع نفتی، بازی خطرناکی را شروع کرد، که دامنه آن کلیه اهداف انرژی منطقه را در بر خواهد گرفت و عواقب آن برای اقتصاد جهانی، بر عهده آتش افروز اصلی این میدان، آمریکا می باشد.

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم

 

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